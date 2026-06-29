Φεγγάρι της Φράουλας: Πότε θα είναι ορατή η μαγευτική πανσέληνος του Ιουνίου

Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Φράουλας»

Το φαινόμενο αναμένεται να φτάσει στην κορύφωσή του στον ελληνικό ουρανό, την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 2:56 π.μ.. Να σημειωθεί ότι το «Φεγγάρι της Φράουλας» του Ιουνίου θα είναι και το τελευταίο φεγγάρι «μικρού μεγέθους» για φέτος. Αυτός ο όρος προκύπτει από το γεγονός ότι θα είναι εμφανιζόμενο περίπου 7% μικρότερο από τον μέσο όρο.

Ο όρος «Φεγγάρι της Φράουλας» φέρεται ότι προέρχεται από τον τρόπο που οι ιθαγενείς στην αμερικανική ήπειρο, έδιναν ονόματα στα φεγγάρια. Αναφορικά με την πανσέληνο του Ιουνίου, η ονομασία της σχετίζεται με τη συγκομιδή της φράουλας που λάμβανε χώρα αυτόν τον μήνα.

Άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί, από την την άλλη άκρη του Ατλαντικού, είχαν προσδώσει στην πανσέληνο του Ιουνίου την ονομασία «ροζ φεγγάρι».

Άλλες ονομασίες που έχουν καταγραφεί, περιλαμβάνουν: «καυτό φεγγάρι» λόγω της έναρξης της καλοκαιρινής ζέστης, «φεγγάρι του μελιού» με συσχετίσεις στη γαμήλια παράδοση και την εποχιακή αφθονία.

Tips για καλύτερη θέαση για την πανσέληνο του Ιουνίου

Καθώς ο μέγιστος φωτισμός εμφανίζεται πριν από το πλήρες σκοτάδι, βγείτε έξω μετά το ηλιοβασίλεμα για την καλύτερη θέα.

Κοιτάξτε προς τον νοτιοανατολικό ουρανό για την ανατολή του φεγγαριού και στη συνέχεια ακολουθήστε την στον νότιο ορίζοντα.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ανεμπόδιστη ορατότητα, ειδικά σε περιοχές με δέντρα, κτίρια ή υπερυψωμένο έδαφος.

Να σημειωθεί ότι η πανσέληνος θα είναι ορατή με γυμνό μάτι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά το μικρότερο μέγεθός της.

Επόμενη πανσέληνος είναι την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, με το λεγόμενο «Φεγγάρι του Ελαφιού» (Buck Moon).

ΠΗΓΗ: Έθνος