Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣτη φυλακή για οκτώ χρόνια 36χρονος: Έφτιαξε προφίλ της πρώην συντρόφου του στο Tinder – Καλούσε αγνώστους να την βιάσουν
ΔΙΕΘΝΗ

Στη φυλακή για οκτώ χρόνια 36χρονος: Έφτιαξε προφίλ της πρώην συντρόφου του στο Tinder – Καλούσε αγνώστους να την βιάσουν

 29.06.2026 - 20:30
Στη φυλακή για οκτώ χρόνια 36χρονος: Έφτιαξε προφίλ της πρώην συντρόφου του στο Tinder – Καλούσε αγνώστους να την βιάσουν

Σε 8 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ένας 36χρονος στη Βρετανία που είχε δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ της πρώην συντρόφου του στο Tinder και καλούσε άγνωστους άνδρες στο σπίτι της για να την βιάσουν.

Ο 36χρονος Ασάντ Χουσαΐν ήθελα να εκδικηθεί την γυναίκα επειδή εκείνη διέκοψε τον δεσμό τους καθώς ήταν εξαιρετικά ελεγκτικός. Μερικές εβδομάδες αργότερα, τέσσερις άνδρες εμφανίστηκαν το ένας μετά τον άλλον στο σπίτι της γυναίκας και ισχυρίστηκαν ότι εκείνη τους είχε στείλει μηνύματα στο Tinder και τους είχε καλέσει να συμμετέχουν σε μία «φαντασίωση βιασμού» της και να της φερθούν σκληρά.

Μάλιστα το προφίλ της, τους είχε γράψει ότι αν εκείνη έλεγε «όχι», αυτό σήμαινε ότι «το ήθελε περισσότερο». Περίπου 35 άνδρες εξαπατήθηκαν και πήγαν στο σπίτι της, προτού η αστυνομία εντοπίσει τον Χουσέιν.

Ένας από αυτούς μπήκε μάλιστα μέσα στο σπίτι, ενώ η έφηβη κόρη της γυναίκας ήταν μόνη της. Ο 36χρονος είχε δώσει ψεύτικο όνομα στην πρώην σύντροφό του. Ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την πραγματική του ταυτότητα μέσω της πινακίδας του σπορ αυτοκινήτου του από βίντεο που είχε τραβήξει η κάμερα της κουδούνι της πόρτας της, και τον σταμάτησαν ενώ οδηγούσε σε αυτοκινητόδρομο και τον συνέλαβαν.

Το θύμα δήλωσε ότι ο 36χρονος «έλεγε ψέματα από την πρώτη μέρα», προσθέτοντας ότι η «τρομακτική δοκιμασία» είχε «καταστρέψει» την οικογένειά της. Τώρα αισθάνεται «συνεχώς» σε κίνδυνο, «αναρωτιέται ποιος θα χτυπήσει την πόρτα στη συνέχεια», όπως ανέφερε δικαστήριο.

vretania.jpg

O 36χρονος μετά τη σύλληψή του

Ως αποτέλεσμα, έχει εγκαταστήσει «αυστηρά» μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης μιας ψηλής πύλης στην είσοδό της και συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο.

«Το σπίτι μου έχει παραβιαστεί», είπε σε δήλωση που διαβάστηκε από τη δικηγόρο της εισαγγελίας Τζέμα Γκόρντον. «Δημιούργησε μια φανταστική ιστορία που έθεσε τη ζωή μου σε κίνδυνο. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνδρες εκεί έξω στους οποίους ειπώθηκε ότι θέλω να μπουν στο σπίτι μου και να μου κάνουν κακό. Τι θα συμβεί αν συναντήσω έναν από αυτούς; Νιώθω μόνιμα άγχος και φόβο και δεν αισθάνομαι ασφαλής πουθενά. Είναι καθαρό θαύμα που δεν υπέστην βλάβη, αλλά εξακολουθώ να έχω ψυχικά τραύματα», ανέφερε η γυναίκα.

 

Πώς γνώρισε το θύμα

Το θύμα είχε αρκετές συναντήσεις με τον 36χρονο τον Απρίλιο του 2024, αφού αυτός επικοινώνησε μαζί της μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ωστόσο, καθώς η σχέση εξελισσόταν, ο Χουσέιν γινόταν όλο και πιο αυταρχικός.

Σε μια περίπτωση, πήγε στο σπίτι της επειδή είχε έναν άνδρα φίλο της εκεί και χτυπούσε επανειλημμένα το κουδούνι της πόρτας για δύο ώρες. Έφυγε μόλις ένας γείτονας κάλεσε την αστυνομία.

Η σχέση έληξε στις 6 Μαΐου 2024, όταν ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο 36χρονος είχε πάρει το κινητό της και είχε διαβάσει τα μηνύματά της προς άνδρες συναδέλφους και φίλους. Στη συνέχεια, την βομβάρδισε με ερωτήσεις, απαιτώντας να μάθει αν έβλεπε άλλους άνδρες.

Στη συνέχεια, ο 36χρονος επικοινώνησε με την κόρη και τους φίλους της, κατηγορώντας την ότι τον απατούσε. Μετά έκανε πολυάριθμες προσπάθειες για να τα ξαναβρούν αλλά η γυναίκα αρνήθηκε.

Στα τέλη Ιουλίου του 2024, πολλοί άνδρες άρχισαν να εμφανίζονται στο σπίτι της, λέγοντας ότι είχαν ταιριάξει μαζί της στην εφαρμογή γνωριμιών Tinder και ότι εκείνη τους είχε προσκαλέσει.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ από την τραγωδία στο Ξυλοφάγου: Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για τον θάνατο των δύο παιδιών
Δεν πίστευε στα μάτια του: Κύπριος έπιασε το «2 στα 2» στο ΤΖΟΚΕΡ – Πόσα εκατομμύρια ευρώ μοιράζει η επόμενη κλήρωση
Καλοκαιρινές διακοπές: Το «αγκάθι» για πολλούς ιδιοκτήτες κατοικιδίων – Υπάρχει διαθεσιμότητα σε ξενοδοχεία σκύλων;
Έφυγε από τη ζωή η Πόλα Νίκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Οδηγός-«κίνδυνος θάνατος» κουβαλούσε… ολόκληρη αποθήκη πάνω στο όχημά του - Δείτε φωτογραφίες
ΒΙΝΤΕΟ: Φορτηγό κούριερ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για μια «αρπαχτή» δευτερολέπτων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φεγγάρι της Φράουλας: Πότε θα είναι ορατή η μαγευτική πανσέληνος του Ιουνίου

 29.06.2026 - 20:01
Επόμενο άρθρο

«Ο Δημήτρης Χριστόφιας οραματιζόταν την πολιτική με ανθρωπιά» - Μετονομάστηκε η λεωφόρος Αργυρουπόλεως

 29.06.2026 - 21:00
Μήνυμα ΠτΔ για το Κυπριακό - «Δεν παγώνει η προσπάθεια... υπάρχει εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση»

Μήνυμα ΠτΔ για το Κυπριακό - «Δεν παγώνει η προσπάθεια... υπάρχει εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση»

Υπάρχει εξέλιξη και ευελπιστούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που προσδοκούμε που δεν είναι άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα ΠτΔ για το Κυπριακό - «Δεν παγώνει η προσπάθεια... υπάρχει εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση»

Μήνυμα ΠτΔ για το Κυπριακό - «Δεν παγώνει η προσπάθεια... υπάρχει εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση»

  •  29.06.2026 - 19:36
Ανέλαβε τη διαμονή των ενοίκων η Πολιτική Άμυνα - Από επταώροφη πολυκατοικία τα μπαλκόνια που κατέρρευσαν

Ανέλαβε τη διαμονή των ενοίκων η Πολιτική Άμυνα - Από επταώροφη πολυκατοικία τα μπαλκόνια που κατέρρευσαν

  •  29.06.2026 - 22:25
Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Ολοκληρώθηκαν οι νεκροτομές στις σορούς των δύο παιδιών

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Ολοκληρώθηκαν οι νεκροτομές στις σορούς των δύο παιδιών

  •  29.06.2026 - 22:51
«Ο Δημήτρης Χριστόφιας οραματιζόταν την πολιτική με ανθρωπιά» - Μετονομάστηκε η λεωφόρος Αργυρουπόλεως

«Ο Δημήτρης Χριστόφιας οραματιζόταν την πολιτική με ανθρωπιά» - Μετονομάστηκε η λεωφόρος Αργυρουπόλεως

  •  29.06.2026 - 21:00
Στήθηκε επιχείρηση αεροδιακομιδής από το ΚΣΕΔ - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας 67χρονος

Στήθηκε επιχείρηση αεροδιακομιδής από το ΚΣΕΔ - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας 67χρονος

  •  29.06.2026 - 19:21
Ξεκίνησε η επανεκδίκαση της υπόθεσης Ζαβράντωνα με ενστάσεις για τη νομιμότητα των τεκμηρίων

Ξεκίνησε η επανεκδίκαση της υπόθεσης Ζαβράντωνα με ενστάσεις για τη νομιμότητα των τεκμηρίων

  •  29.06.2026 - 17:03
Πιάστηκαν με 16 κούτες τσιγάρα μητέρα και κόρη στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου - Δείτε φωτογραφίες

Πιάστηκαν με 16 κούτες τσιγάρα μητέρα και κόρη στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου - Δείτε φωτογραφίες

  •  29.06.2026 - 18:44
Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας 30χρονος καταζητούμενος για φόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας 30χρονος καταζητούμενος για φόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο

  •  29.06.2026 - 16:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα