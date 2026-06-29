Στη φυλακή για οκτώ χρόνια 36χρονος: Έφτιαξε προφίλ της πρώην συντρόφου του στο Tinder – Καλούσε αγνώστους να την βιάσουν

Ο 36χρονος Ασάντ Χουσαΐν ήθελα να εκδικηθεί την γυναίκα επειδή εκείνη διέκοψε τον δεσμό τους καθώς ήταν εξαιρετικά ελεγκτικός. Μερικές εβδομάδες αργότερα, τέσσερις άνδρες εμφανίστηκαν το ένας μετά τον άλλον στο σπίτι της γυναίκας και ισχυρίστηκαν ότι εκείνη τους είχε στείλει μηνύματα στο Tinder και τους είχε καλέσει να συμμετέχουν σε μία «φαντασίωση βιασμού» της και να της φερθούν σκληρά.

Μάλιστα το προφίλ της, τους είχε γράψει ότι αν εκείνη έλεγε «όχι», αυτό σήμαινε ότι «το ήθελε περισσότερο». Περίπου 35 άνδρες εξαπατήθηκαν και πήγαν στο σπίτι της, προτού η αστυνομία εντοπίσει τον Χουσέιν.

Ένας από αυτούς μπήκε μάλιστα μέσα στο σπίτι, ενώ η έφηβη κόρη της γυναίκας ήταν μόνη της. Ο 36χρονος είχε δώσει ψεύτικο όνομα στην πρώην σύντροφό του. Ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την πραγματική του ταυτότητα μέσω της πινακίδας του σπορ αυτοκινήτου του από βίντεο που είχε τραβήξει η κάμερα της κουδούνι της πόρτας της, και τον σταμάτησαν ενώ οδηγούσε σε αυτοκινητόδρομο και τον συνέλαβαν.

Το θύμα δήλωσε ότι ο 36χρονος «έλεγε ψέματα από την πρώτη μέρα», προσθέτοντας ότι η «τρομακτική δοκιμασία» είχε «καταστρέψει» την οικογένειά της. Τώρα αισθάνεται «συνεχώς» σε κίνδυνο, «αναρωτιέται ποιος θα χτυπήσει την πόρτα στη συνέχεια», όπως ανέφερε δικαστήριο.

O 36χρονος μετά τη σύλληψή του

Ως αποτέλεσμα, έχει εγκαταστήσει «αυστηρά» μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης μιας ψηλής πύλης στην είσοδό της και συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο.

«Το σπίτι μου έχει παραβιαστεί», είπε σε δήλωση που διαβάστηκε από τη δικηγόρο της εισαγγελίας Τζέμα Γκόρντον. «Δημιούργησε μια φανταστική ιστορία που έθεσε τη ζωή μου σε κίνδυνο. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνδρες εκεί έξω στους οποίους ειπώθηκε ότι θέλω να μπουν στο σπίτι μου και να μου κάνουν κακό. Τι θα συμβεί αν συναντήσω έναν από αυτούς; Νιώθω μόνιμα άγχος και φόβο και δεν αισθάνομαι ασφαλής πουθενά. Είναι καθαρό θαύμα που δεν υπέστην βλάβη, αλλά εξακολουθώ να έχω ψυχικά τραύματα», ανέφερε η γυναίκα.

Πώς γνώρισε το θύμα

Το θύμα είχε αρκετές συναντήσεις με τον 36χρονο τον Απρίλιο του 2024, αφού αυτός επικοινώνησε μαζί της μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ωστόσο, καθώς η σχέση εξελισσόταν, ο Χουσέιν γινόταν όλο και πιο αυταρχικός.

Σε μια περίπτωση, πήγε στο σπίτι της επειδή είχε έναν άνδρα φίλο της εκεί και χτυπούσε επανειλημμένα το κουδούνι της πόρτας για δύο ώρες. Έφυγε μόλις ένας γείτονας κάλεσε την αστυνομία.

Η σχέση έληξε στις 6 Μαΐου 2024, όταν ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο 36χρονος είχε πάρει το κινητό της και είχε διαβάσει τα μηνύματά της προς άνδρες συναδέλφους και φίλους. Στη συνέχεια, την βομβάρδισε με ερωτήσεις, απαιτώντας να μάθει αν έβλεπε άλλους άνδρες.

Στη συνέχεια, ο 36χρονος επικοινώνησε με την κόρη και τους φίλους της, κατηγορώντας την ότι τον απατούσε. Μετά έκανε πολυάριθμες προσπάθειες για να τα ξαναβρούν αλλά η γυναίκα αρνήθηκε.

Στα τέλη Ιουλίου του 2024, πολλοί άνδρες άρχισαν να εμφανίζονται στο σπίτι της, λέγοντας ότι είχαν ταιριάξει μαζί της στην εφαρμογή γνωριμιών Tinder και ότι εκείνη τους είχε προσκαλέσει.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr