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ΔΙΕΘΝΗ

Καύσωνας χωρίς προηγούμενο στην Πολωνία: Στους 39℃ ο υδράργυρος, οι κάτοικοι ψήνουν αυγά στον ήλιο

 29.06.2026 - 21:27
Καύσωνας χωρίς προηγούμενο στην Πολωνία: Στους 39℃ ο υδράργυρος, οι κάτοικοι ψήνουν αυγά στον ήλιο

Η Κεντρική Ευρώπη «βράζει» από ισχυρό κύμα καύσωνα, με τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προειδοποιούν για τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Σε πολλές περιοχές, ο υδράργυρος έφτασε τους 35℃, ενώ, σε ορισμένες πόλεις οι θερμοκρασίες πλησιάζουν ή και ξεπερνούν τους 40℃.

Χαρακτηριστικό της έντασης του φαινομένου ήταν κι ένα βίντεο που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα. Στη Βαρσοβία, μία γυναίκα άφησε ένα τηγάνι εκτεθειμένο στον ήλιο και ύστερα από λίγη ώρα, κατάφερε να τηγανίσει ένα αυγό πάνω στην καυτή του επιφάνεια.

Οι Αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τον καύσωνα, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να πίνουν άφθονα υγρά και να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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