Συναγερμός στη Λεμεσό: Κατέρρευσαν ξανά δύο μπαλκόνια - Καταπλάκωσαν όχημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρχικά κατέρρευσε το ένα μπαλκόνι, το οποίο στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δεύτερο, προκαλώντας και τη δική του κατάρρευση.

Από την πτώση των μπαλκονιών, συντρίμμια κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές αφού καταπλακώθηκε από τα μπάζα.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ανάλογες καταρρεύσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στη Λεμεσό, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση και ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι Αρχές βρίσκονται στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης.

«Πτώση μπαλκονιών τρίτου και τέταρτου ορόφου σε όχημα στο ισόγειο επταώροφου κτηρίου στη Λεμεσό. Δεν υπάρχουν τραυματίες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ασφαλίζει την περιοχή για παράδοση της σκηνής στην Αστυνομία και στους Λειτουργούς του ΕΟΑ Λεμεσού. Η Πολιτική Άμυνα ανέλαβε την διαμονή των ενοίκων μέχρι την επιθεώρηση του κτηρίου», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ανδρέας Κεττής.