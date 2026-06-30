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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Ξυλοφάγου: Οι επιστημονικές εξετάσεις λύνουν το «μυστήριο» θανάτου των δύο παιδιών μετά τη νεκροτομή

 30.06.2026 - 12:56
Τραγωδία στη Ξυλοφάγου: Οι επιστημονικές εξετάσεις λύνουν το «μυστήριο» θανάτου των δύο παιδιών μετά τη νεκροτομή

Δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο παιδιών, ηλικίας 8 και 10 ετών, που εντοπίστηκαν νεκρά στην Ξυλοφάγου, από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση, τα ευρήματα της νεκροτομής δεν ήταν επαρκή για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η διενέργεια περαιτέρω εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου.

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Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων. Το δικαστήριο είχε διατάξει χθες την τριήμερη κράτησή τους, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση.

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Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται γυναίκα ηλικίας 46 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Τη 46χρονη φέρεται να τραυμάτισε με πυροβόλο όπλο ο 55χρονος σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του.

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