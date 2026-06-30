Τραγωδία στη Ξυλοφάγου: Οι επιστημονικές εξετάσεις λύνουν το «μυστήριο» θανάτου των δύο παιδιών μετά τη νεκροτομή

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση, τα ευρήματα της νεκροτομής δεν ήταν επαρκή για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η διενέργεια περαιτέρω εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων. Το δικαστήριο είχε διατάξει χθες την τριήμερη κράτησή τους, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση.