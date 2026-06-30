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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη έξω από το αυτοκίνητο η 46χρονη - Τι αναφέρει η Αστυνομία

 30.06.2026 - 12:58
Τραγωδία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη έξω από το αυτοκίνητο η 46χρονη - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται γυναίκα ηλικίας 46 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Τη 46χρονη φέρεται να τραυμάτισε με πυροβόλο όπλο ο 55χρονος σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του.

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Η Αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 06:45 το πρωί σήμερα για ρίψη πυροβολισμών στην οδό Ιλισίων, στα Πολεμίδια. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο.

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Εκεί εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη έξω από αυτοκίνητο η 46χρονη, ενώ ο 55χρονος, μέλος της Αστυνομίας, εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού χωρίς ζωτικές ενδείξεις.

Η 46χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

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