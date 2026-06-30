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ΔΙΕΘΝΗ

Σχεδόν 2.000 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα

 30.06.2026 - 21:37
Σχεδόν 2.000 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα

Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές λέει η NASA

Σχεδόν 59.000 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων που δημοσίευσε η NASA.

Οι δίδυμοι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο, ήταν οι ισχυρότεροι που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Οι ερευνητές Κόρι Σερ και Τζέιμον βαν ντεν Χουκ από το Πανεπιστήμιο Πολιτείας του Όρεγκον εκτιμούν ότι περίπου 58.870 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν στις πληγείσες περιοχές. Η εκτίμηση βασίζεται σε δεδομένα ραντάρ που κατέγραψαν δορυφόροι στις 25 Ιουνίου, μία ημέρα μετά τους δύο φονικούς σεισμούς.

Η ανάλυση αξιοποίησε στοιχεία από τον δορυφόρο Sentinel-1 του Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, ο οποίος διαθέτει ραντάρ υψηλής ανάλυσης για την καταγραφή μεταβολών στην επιφάνεια της Γης.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν, πάντως, ότι πρόκειται για μια προκαταρκτική ταχεία εκτίμηση, η οποία καταγράφει απότομες μεταβολές στην επιφάνεια του εδάφους, συμβατές με εκτεταμένες καταστροφές. Όπως επισημαίνουν, τα στοιχεία πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά, καθώς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί με επιτόπιες αυτοψίες.

Από την πλευρά των αρχών της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχουν καταγραφεί ζημιές σε 855 κτίρια, εκ των οποίων τα 189 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.

Η NASA υπογραμμίζει ότι οι δορυφόροι της διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, παρέχοντας εικόνες και δεδομένα που βοηθούν τα σωστικά συνεργεία να εκτιμήσουν την έκταση των ζημιών και να κατευθύνουν αποτελεσματικότερα τις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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