Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου

H «Αλήθεια» στα κύριο θέμα της με τίτλο «Πολύ κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της 46χρονης» γράφει ότι στη Λεμεσό μετά την έντονη λογομαχία με τον σύζυγό της, εντός του οχήματός της, αυτή επιχείρησε να διαφύγει ωστόσο δέχθηκε τέσσερεις πυροβολισμούς από τον 55χρονο που έκανε χρήση το υπηρεσιακό του πιστόλι. Αλλού αναφέρει ότι αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, παρά τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για ανακοινώσεις σήμερα στο θέμα των ποινικών ανακριτών για το «Κράτος Μαφία». Αλλού γράφει για επόπειρα δολοφονίας επιχειρηματία, που εδρεύει στο νησί μας, στο Μονακό.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Κατοχή όπλου χωρίς νέα ψυχομετρικά» και γράφει ότι με τραγικό τρόπο αναδεικνύεται το ζήτημα της έλλειψης ψυχομετρικής εξέτασης των αστυνομικών, για ανανέωση του πιστοποιητικού ικανότητας κατοχής και χρήσης υπηρεσιακού οπλισμού. Προβάλλει επίσης ότι έπεσε η αυλαία της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ με θετικό αποτύπωμα για την Κύπρο. Αλλού αναφέρει ότι πλήθος κόσμου αποχαιρέτισε την δημοσιογράφο Σεβγκιούλ Ουλουτάγ, στα γραφεία της «Γενί Ντουζέν» στα κατεχόμενα, με αναφορές στην ενότητα των δύο κοινοτήτων.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Φρικτό έγκλημα από αστυνομικό» γράφει ότι πριν συνέλθει η κυπριακή κοινωνία από τον τραγικό θάνατο των δύο παιδιών στην Ξυλοφάγου, νέο τραγικό γεγονός προκάλεσε συγκλονισμό όταν αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, και μετά αυτοπυροβολήθηκε. Γράφει επίσης ότι τέσσερα σημαντικά έργα πνοής υλοποιούνται στο Σούνι-Ζανατζιά, στον Άγιο Αμβρόσιο, στον Αγιο Θεράποντα και στο Βουνί, δίνοντας ζωή στις κοινότητες που είχαν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά πριν ένα χρόνο. Αλλού αναφέρεται σε δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι η Κυπριακή Προεδρία ήταν μια από τις πιο ουσιαστικές και πιο παραγωγικές.

Η «Χαραυγή» κάτω από τον τίτλο «Βαριά εικόνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις» γράφει στο κύριο της θέμα, ότι δάνεια ύψους 19,6 δις ευρώ που αφορούν πλέον 64.381 δανειολήπτες βρίσκονται υπό τη διαχείριση Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστών Πιστωτικών Διευκολύνσεων, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα. Αλλού αναφέρεται σε κενό προστασίας για τα θύματα έμφυλης βίας και γράφει ότι αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του. Γράφει επίσης ότι έξι άξονες για στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και στρατηγικό σχεδιασμό ζητά το ΑΚΕΛ.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail», με τίτλο στο κύριο της θεμα «Αστυνομικός πυροβολεί τη σύζυγό του και μετά αυτοκτονεί», γράφει ότι ο 55χρονος αστυνομικός, ο οποίος πυροβόλησε τη σύζυγό του, πήγε στην εργασία του σε βάρδια στη Λιμενική Αστυνομία και ανέφερε ότι θα επέστρεφε έπειτα από λίγα λεπτά, παίρνοντας μαζί του το υπηρεσιακό πιστόλι του. Η σύζυγός του νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Δημοσιεύει επίσης πρωτοσέλιδα φωτογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας μαζί με άτομα που βοήθησαν στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ που ολοκλήρώθηκε χθες. Αλλού προβάλλει τη χθεσινή υπογραφή δήλωσης εμπορευσιμότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της ExxonMobil και της QatarEnergy για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου «Γλαύκος» και «Πήγασος».

Η εβδομαδιαία “Οικονομική Καθημερινή» με τίτλο στο κύριο της θέμα «Η Κύπρος ανεβάζει επενδυτικές ταχύτητες» γράφει πως τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τεχνολογία, στον τομέα των ακινήτων και των επαγγελματικών υπηρεσιών. Γράφει επίσης ότι το τελευταίο κύμα καύσωνα που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο και μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης έχει δημιουργήσει σοβαρές προκλήσεις για εργοδότες και εργαζομένους. Αλλού αναφέρει ότι από σήμερα, 1η Ιουλίου, τίθενται σε εφαρμογή νέοι τελωνειακοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας.

ΚΥΠΕ