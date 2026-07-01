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Ξέχνα τη Dubai Chocolate: Ήρθε η Mykonos Chocolate και τη δοκιμάσαμε πρώτοι

 01.07.2026 - 09:33
Ξέχνα τη Dubai Chocolate: Ήρθε η Mykonos Chocolate και τη δοκιμάσαμε πρώτοι

Ξέχνα το κανταΐφι και το φιστίκι του Ντουμπάι, γιατί η Μύκονος μόλις έφτιαξε τη δική της premium σοκολάτα, η οποία έγινε sold out σε μόλις 24 ώρες.

Μέχρι πριν από λίγο καιρό, το timeline σου στο TikTok και το Instagram είχε κατακλυστεί από ένα και μόνο πράγμα: την περίφημη σοκολάτα από το Ντουμπάι. Ξέρεις, αυτή με την κανταΐφι-κρέμα φιστικιού που έπρεπε να κάνεις τάμα για να τη βρεις. Ε, λοιπόν, μπορείς επίσημα να κάνεις unfollow το Dubai trend. Το φετινό καλοκαίρι ανήκει στις Κυκλάδες και η Μύκονος μόλις απέκτησε το δικό της, απόλυτο talk-of-the-island brand.

Η Mykonos Chocolate Co. είναι η πρώτη σοκολάτα που παράγεται εξ ολοκλήρου στο νησί των ανέμων και –spoiler alert– έγινε sold out μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία της. Εμείς, βέβαια, προλάβαμε, τη δοκιμάσαμε πρώτοι και σου μεταφέρουμε το report.

 
 
 
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Μια σοκολάτα με... fashion αισθητική

Ξέχνα τις κλασικές, βαρετές συσκευασίες. Εδώ μιλάμε για high-end design με έντονα χρώματα που φωνάζουν «ελληνικό καλοκαίρι». Το ίδιο το layout της σοκολάτας δεν είναι τυχαίο, αφού το χαρακτηριστικό μοτίβο της σε μεταφέρει απευθείας στα διάσημα πλακόστρωτα σοκάκια του νησιού, οδηγώντας σε μια σειρά εμπνευσμένη καθαρά από τη φύση.

 
 
 
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Πίσω από αυτό το project βρίσκεται μια αμιγώς τοπική προσπάθεια και μια ομάδα Μυκονιατών που αποφάσισε να κλείσει μέσα σε μια premium σοκολάτα όλη την αίσθηση που παίρνεις μαζί σου φεύγοντας από το νησί: το αιγαιοπελαγίτικο φως, το μπλε και αυτή την εσωτερική ελευθερία των διακοπών. Η έδρα τους είναι ένας σύγχρονος χώρος παραγωγής στο Μαράθι της Μυκόνου, στεγασμένος σε ένα παραδοσιακό κτίσμα ανάμεσα σε ελιές και συκόδεντρα, όπου η τεχνογνωσία συναντά το design και το συναίσθημα.

Οι γεύσεις που δοκιμάσαμε

 
 
 
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Η πρώτη seasonal συλλογή χρησιμοποιεί αγνά τοπικά υλικά από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, «παντρεμένα» με κορυφαίας ποιότητας σοκολάτα. Κάθε γεύση είναι και μια διαφορετική ιστορία, ένα micro-vibe του νησιού σε κάθε μπουκιά.

Οι εκδοχές "Sunset in Chora" και "Matogianni" σε μεταφέρουν αμέσως στα πιο διάσημα spots, ενώ οι "Olive and Sea", "Pink Sand" και "Little Pelican" βγάζουν όλη τη μαγεία της θάλασσας και της φύσης.

Για το τέλος, οι πιο ανατρεπτικοί συνδυασμοί όπως οι "Summer Love", "JMK to Rio" και "Party with Ouza" μπλέκουν κοσμοπολίτικα vibes με υλικά όπως σύκα, παρθένο ελαιόλαδο, μαστίχα και εκλεκτούς ξηρούς καρπούς.

 
 
 
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Τι είναι, λοιπόν, η Mykonos Chocolate; Η αλήθεια είναι πως δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα αναμνηστικό. Είναι μια exclusive γευστική εμπειρία. Η αντίθεση των premium ξηρών καρπών με τα ελληνικά αρώματα δίνει μια επίγευση που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε σοκολάτα.

Πού θα τη βρεις (αν είσαι τυχερός)

Μετά το πρώτο instant sold out, η παραγωγή στο εργαστήριο τρέχει non-stop. Αν είσαι στο νησί, η Mykonos Chocolate είναι διαθέσιμη στα «Flora Super Markets» και σε επιλεγμένα ξενοδοχεία και σημεία πώλησης, ενώ το επόμενο διάστημα υλοποιείται ήδη η πρώτη flagship boutique «Mykonos Chocolate» στη Χώρα.

Αν πάλι είσαι κολλημένος στο γραφείο στην Αθήνα και ζηλεύεις, μπορείς να προλάβεις το επόμενο drop μέσω του eshop τους στο www.mykonoschocolate.com.

Όπως λέει και το μότο τους: Made in Mykonos. Designed to travel. Και ναι, αξίζει όλο το hype.

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr

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