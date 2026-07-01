Ο Αβέρωφ Νεοφύτου απέκτησε επίσημο κανάλι στο WhatsApp - Όλες οι πληροφορίες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσω του καναλιού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις δημόσιες παρεμβάσεις, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, καθώς και για τις αναρτήσεις και γενικότερα τη δημόσια παρουσία του κ. Νεοφύτου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το κανάλι λειτουργεί αποκλειστικά ως μέσο μετάδοσης πληροφοριών, με τις δημοσιεύσεις να πραγματοποιούνται μόνο από τον ίδιο. Όπως επισημαίνεται, η πλατφόρμα WhatsApp διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ακολούθων, καθώς τα στοιχεία των χρηστών δεν είναι ορατά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Η εγγραφή στο κανάλι είναι δωρεάν.

Όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επίσημο κανάλι του Αβέρωφ Νεοφύτου στο WhatsApp μπορούν να το κάνουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://whatsapp.com/channel/0029VbCzr371CYoPOOOf2O3J