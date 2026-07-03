Το χειρότερο outfit για τα αεροπορικά ταξίδια, σύμφωνα με ειδικούς



Ο οργανισμός σου καλείται να διαχειριστεί την πίεση στην καμπίνα, ενώ κάθεσαι σε μια θέση και ο πολύ ξηρός αέρας (η υγρασία είναι 10% με 20%, ενώ στο έδαφος είναι από 30% έως 60%) προκαλεί αφυδάτωση σε κάθε χιλιοστό του δέρματος σου.



Fun Fact: η πίεση της καμπίνας προκαλεί ελαφρώς πιο γρήγορη και βαθιά εκπνοή που έχει ως συνέπεια τ μεγαλύτερη απώλεια υγρασίας, δια της εκπνοής. Για αυτό και είναι χρήσιμο να μην πίνουμε αλκοόλ αναψυκτικά ή καφέ (προκαλούν ούρηση μέσω της οποίας χάνουμε περαιτέρω υγρασία).

Μην δυσκολεύεις τη ζωή σου με τα ρούχα σου

Προφανώς και ειδικοί υγείας έχουν ερευνήσει το σωστό αεροπορικό outfit για τη συνολική υγεία των επιβατών πτήσεων, υπό τις όποιες συνθήκες και δεδομένων όσων κυκλοφορούν στην καμπίνα.

Τα άνετα και φαρδιά ρούχα είναι αυτά που προτείνονται, καθώς

προωθούν την κυκλοφορία του αίματος -ή τουλάχιστον δεν την δυσκολεύουν,

μειώνουν τη δυσφορία,

μειώνουν τον μικρό, αλλά πραγματικό κίνδυνο βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης ή πρηξίματος των ποδιών και δη όταν η πτήση είναι πολύωρη.

Αγγειολόγοι και γιατροί ενημερώνουν πως είναι καλό να αποφεύγουμε οτιδήποτε μας σφίγγει στη μέση, τους μηρούς και τις γάμπες (πχ κολάν, ζώνες και στενά τζιν), που περιορίζουν τη ροή του αίματος και επιδεινώνουν το πρήξιμο ή τα προβλήματα κυκλοφορίας και τη συσσώρευση του αίματος στα άκρα.



Πρώην υπάλληλος της Emirates Airlines πρόσθεσε ότι πολύ κακή ιδέα είναι να φοράμε σορτς ή κοντές φούστες ή ό,τι άλλο αφήνει το δέρμα μας εκτεθειμένο, καθώς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και χρήσης της τσουλήθρας, το υλικό αυτής σε συνδυασμό με την ταχύτητα της καθόδου και το γυμνό δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά εγκαύματα έως και να φύγει το δέρμα.

Στις οδηγίες που μας λένε οι αεροσυνοδοί, αλλά σπάνια ακούμε, αναφέρεται ότι αν τυχόν γίνει χρήση της τσουλήθρας δεν πρέπει να ακουμπήσουμε στις άκρες της τα χέρια μας γιατί θα καούν.

Τα υφάσματα που θες για ένα αεροπορικό ταξίδι

Επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει, καλό είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προστατευόμαστε. Υπ’ αυτήν την έννοια, τα υφάσματα των ρούχων που φοράμε σε μια πτήση θα πρέπει να είναι από φυσικές ίνες (βαμβάκι, λινό και μαλλί το χειμώνα) και ιδανικά κάνουμε layering (πχ ένα T-shirt και από πάνω ένα φούτερ με κουκούλα).

Όπως εξηγούν ειδικοί σε θέματα ασφαλείας της αεροπορίας, υλικά όπως οι συνθετικές ίνες και τα προϊόντα πετρελαίου μπορεί να αποδειχθούν μοιραία για τη ζωή μας, αν ξεσπάσει φωτιά. Για αρχή, θα λιώσουν στο δέρμα μας και θα προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.

Οι κάλτσες και τα παπούτσια

Στις μικρές, σε διάρκεια, πτήσεις μπορείς να βάλεις ό,τι παπούτσι θες. Ενδεχομένως και να αποφύγεις τις κάλτσες. Αν όμως, το ταξίδι σου είναι τουλάχιστον 4 ώρες για το καλό σου πρέπει να βάλεις κάλτσες και δη συμπίεσης, οι οποίες βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος, μειώνουν το πρήξιμο και βοηθούν στην πρόληψη της εν τω βάθει θρόμβωσης.



Σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, χρειάζονται άνετα και εύκολα στην αφαίρεση -επ ουδενί τακούνια ή πολύ στενά υποδήματα. Ιδανικά τα βγάζεις όταν είσαι στον αέρα και τα βάζεις κάθε 1 με 2 ώρες, όταν σηκώνεσαι για να κάνεις καμια βόλτα στον διάδρομο για να ξεπιαστείς και να βοηθήσεις τις γάμπες σου να… συνεχίσουν να λειτουργούν υποδειγματικά.

Πηγή: oneman.gr