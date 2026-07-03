Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, οι εσωτερικές μετρήσεις καταγράφουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας εμφανίζει σαφή βελτίωση, ενώ ολοένα και περισσότεροι πολίτες αναγνωρίζουν το έργο που έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι η αλλαγή του πολιτικού κλίματος δεν είναι συγκυριακή. Αντίθετα, αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων, οι οποίες ενίσχυσαν το προφίλ του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαδραμάτισε η επιτυχημένη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις Βρυξέλλες η αποτίμηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετική, με Ευρωπαίους αξιωματούχους να κάνουν λόγο για μια επιτυχημένη Κυπριακή παρουσία σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις για την Ευρώπη.

Οι θετικές αναφορές δεν περιορίζονται μόνο στη διοικητική διαχείριση της Προεδρίας, αλλά επεκτείνονται και στον πολιτικό ρόλο που διαδραμάτισε η Κυπριακή Δημοκρατία, ενισχύοντας την εικόνα της χώρας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επιτυχής ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας λειτούργησε ως σημείο καμπής για την εικόνα του ίδιου του Προέδρου. Η αίσθηση ότι η Κύπρος ανταποκρίθηκε με επιτυχία σε μια ιδιαίτερα απαιτητική ευρωπαϊκή αποστολή φαίνεται να αποτυπώνεται πλέον και στην κοινή γνώμη, η οποία αναγνωρίζει στον Νίκο Χριστοδουλίδη ηγετικά χαρακτηριστικά και ικανότητα διαχείρισης σύνθετων πολιτικών προκλήσεων.

Την ίδια ώρα, η οικονομία εξελίσσεται σε ένα από τα ισχυρότερα πολιτικά χαρτιά της κυβέρνησης. Παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις και το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, χαμηλή ανεργία, ισχυρά δημόσια οικονομικά και συνεχή βελτίωση βασικών δημοσιονομικών δεικτών.

Η θετική αυτή εικόνα επιβεβαιώνεται και από διεθνείς οργανισμούς και οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι καταγράφουν την πρόοδο της κυπριακής οικονομίας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας. Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η οικονομική σταθερότητα αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης, καθώς συνδυάζεται με αυξημένες επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πειθαρχία. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για έναν από τους βασικούς λόγους που οι εσωτερικές μετρήσεις εμφανίζουν βελτιωμένη εικόνα για τον Πρόεδρο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό και την διπλωματική κινητικότητα που είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη περίοδο των τελευταίων ετών. Η Λευκωσία κατάφερε να επαναφέρει το Κυπριακό στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται πλέον πιο ενεργή, διεκδικώντας ουσιαστικότερο ρόλο παράλληλα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι διεργασίες στις Βρυξέλλες, η αποστολή της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η ενισχυμένη ευρωπαϊκή εμπλοκή και η προετοιμασία της άτυπης πολυμερούς δημιουργούν ένα διαφορετικό διπλωματικό περιβάλλον, το οποίο στο Προεδρικό εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές εξελίξεις τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές θεωρούν ότι η στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη να συνδέσει το Κυπριακό με την ευρωπαϊκή διάσταση και τις ευρωτουρκικές σχέσεις αρχίζει να αποδίδει καρπούς.

Μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, ο Κυβερνητικός ανασχηματισμός αποτελεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα του Προέδρου. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κρατά κλειστά τα χαρτιά του και αποφεύγει οποιαδήποτε διαρροή για πρόσωπα ή αλλαγές, επιλέγοντας να αιφνιδιάσει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανασχηματισμός δεν θα έχει απλώς διορθωτικό χαρακτήρα. Θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη φάση της διακυβέρνησης, με στόχο την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κυβερνητικού σχήματος και την υλοποίηση του προγράμματος της Κυβέρνησης, έχοντας πλέον ξεκάθαρο πολιτικό ορίζοντα το 2028.

Επισήμως, ο Πρόεδρος εξακολουθεί να δηλώνει ότι προτεραιότητά του είναι η διακυβέρνηση και όχι οι επόμενες Προεδρικές εκλογές. Στο πολιτικό παρασκήνιο, ωστόσο, θεωρείται κοινό μυστικό ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενδιαφέρεται να διεκδικήσει δεύτερη θητεία, χωρίς να επιθυμεί, τουλάχιστον προς το παρόν, να ανοίξει δημόσια τα χαρτιά του.

Με την Κυπριακή Προεδρία να έχει ενισχύσει το πολιτικό του κεφάλαιο, την οικονομία να παραμένει ισχυρή, το Κυπριακό να παρουσιάζει νέα κινητικότητα και τον ανασχηματισμό να ανοίγει τον δρόμο για τη δεύτερη φάση της διακυβέρνησης, στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να αποδείξουν κατά πόσο η ανοδική αυτή πορεία θα παγιωθεί. Εκείνο πάντως που εκτιμούν Κυβερνητικές πηγές είναι πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης εισέρχεται στην ισχυρότερη πολιτικά περίοδο της μέχρι σήμερα θητείας του, έχοντας πλέον στραμμένο το βλέμμα όχι μόνο στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου, αλλά και στην επόμενη μεγάλη πολιτική μάχη του 2028.