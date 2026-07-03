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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έτρεχε η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα σε ισόγειο χώρο ξενοδοχείου στη Λεμεσό

 03.07.2026 - 08:11
Έτρεχε η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα σε ισόγειο χώρο ξενοδοχείου στη Λεμεσό

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 2ης Ιουλίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 3ης Ιουλίου 2026, ανταποκρίθηκε σε 40 κλήσεις για βοήθεια (15 πυρκαγιές, 19 ειδικές εξυπηρετήσεις και 6 ψευδείς κλήσεις).

Η ώρα 03:53, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κατάστημα στον ισόγειο χώρο ξενοδοχείου, στη Γερμασόγεια, της επαρχίας Λεμεσού. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 04:15.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρείχαν βοήθεια σε πρόσωπο για να εξέλθει με ασφάλεια του καταστήματος, ενώ δεύτερο πρόσωπο είχε ήδη εξέλθει του χώρου πριν την άφιξή τους στο σημείο.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, επηρεάστηκε περιεχόμενο του καταστήματος, καθώς και μέρος της εσωτερικής βαφής της τοιχοποιίας του.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές.

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