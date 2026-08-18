«Καίνε» τα καύσιμα, «βράζουν» οι παραλίες- Όλα όσα γράφουν σήμερα οι εφημερίδες

«"Κάτι δεν πάει καλά με τις τιμές των καυσίμων"» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της "Αλήθειας" που αναφέρει ότι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών ζητά στοιχεία που να δικαιολογούν τις αυξήσεις. Αλλού αναφέρει ότι ο Τραμπ εξαπέλυσε απειλές κατά του Ομάν εάν εμπλακεί στο θέμα του Ορμούζ. Η "Α" σε άλλο ρεπορτάζ γράφει για τις χθεσινές βροχές και τα προβλήματα που προκλήθηκαν.

Ο "Πολίτης" στεγάζει το κύριό του θέμα κάτω από τον τίτλο "Ξεπουλούνται οι κατεχόμενες περιουσίες" αναφέροντας ότι η οικονομική ανάγκη οδηγεί ιδιοκτήτες στην «επιτροπή αποζημιώσεων» και ότι μέχρι τις 14 Αυγούστου ο αριθμός όσων αποτάθηκαν ανήλθε σε 8.755 άτομα. Αναφέρεται αλλού στην χθεσινή βροχή στη Λευκωσία. Ο "Π" αναφέρει σε άλλο θέμα γράφει ότι οι εκπαιδευτικοί κάτω των τριάντα είναι "είδος" προς εξαφάνιση.

Ο "Φιλελεύθερος" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα "Συμφώνησαν Γαλλία, Κύπρος και Ελλάδα" και γράφει ότι οι υπήρξε συμφωνία για επανεκκίνηση της διασύνδεσης GSI με NAVTEX και γαλλικά πλοία για έρευνα. Σε άλλο θέμα προβάλλει και την κατάσταση με τους πλημμυρισμένους δρόμους μετά την βροχή στη Λευκωσία χθες. Ο "Φ" αναφέρει σε άλλο ρεπορτάζ ότι υπάρχουν κενά στην κάλυψη των παραλιών από ναυαγοσώστες.

Η "Χαραυγή" με τίτλο "Ανακυκλώνεται η εργασιακή αβεβαιότητα" αναφέρει στο κύριό της θέμα ότι η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρεται στην ανάγκη εργασιακής διασφάλισης των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν στην Μέση Εκπαίδευση. Αναφέρει αλλού ότι οι ελλείψεις στη ναυαγοσωστική κάλυψη και τα κενά στους ελέγχους οδηγούν σε ατυχήματα. Η "Χ" προβάλλει και τις κινητοποιήσεις στις οποίες είναι έτοιμες να προβούν οι κοινότητες για απομάκρυνση του πεδίου βολής Καλού Χωριού.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "«Εγκληματική» η απουσία ναυαγοσωστών μετά τις 6μμ" και αναφέρεται στις προειδοποιήσεις του Συνδέσμου Ναυαγοσωστών για την απουσία κάλυψης και το γεγονός ότι το θέμα επανέρχεται εδώ και 15 χρόνια. Αναφέρει αλλού ότι θα μεταφέρονται κρατούμενοι στη Μενόγεια για αποσυμφόρηση των φυλακών. Προβάλλει και την βροχή στη Λευκωσία χθες που πλημμύρισε δρόμους και υποστατικά.

ΚΥΠΕ