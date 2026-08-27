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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Σκαρίνου υποδέχεται την Αλεξάνδρα Μουνάτσα για μια ξεχωριστή συναυλία

 27.08.2026 - 12:28
Η Σκαρίνου υποδέχεται την Αλεξάνδρα Μουνάτσα για μια ξεχωριστή συναυλία

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό η Αλεξάνδρα Μουνάτσα, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας, με επόμενο σταθμό τη Σκαρίνου.

Η γνωστή ερμηνεύτρια θα εμφανιστεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, στην πλατεία του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκαρίνου, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και καλοκαιρινή διάθεση.

Η συναυλία αναμένεται να αποτελέσει μια όμορφη ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει ζωντανά την Αλεξάνδρα Μουνάτσα, σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό στην καρδιά της Σκαρίνου.

Την συναυλία συνδιοργανώνουν ο Δήμος Λευκάρων, το Δημοτικό Διαμέρισμα Σκαρίνου, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σκαρίνου και το Κέντρο Νεότητας Σκαρίνου.

Πληροφορίες και εισιτήρια

Η προπώληση των εισιτηρίων ανέρχεται στα €10, ενώ η τιμή στην είσοδο θα είναι €15.

Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 99297569.

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 | 21:00
Πλατεία Δημοτικού Διαμερίσματος Σκαρίνου

Μια καλοκαιρινή βραδιά με μουσική, παρέα και την Αλεξάνδρα Μουνάτσα περιμένει το κοινό στη Σκαρίνου.

 

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