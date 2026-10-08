Φίτο στο ΕΚ: «Χωρίς λύση Κυπριακού δεν υπάρχει βιώσιμη αποκλιμάκωση στην Αν. Μεσόγειο»

Ο κ. Φίτο, ο οποίος είναι και ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, υπογράμμισε στη δευτερολογία του ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν την «πλήρη αλληλεγγύη» της ΕΕ. Επανέλαβε ότι η βιώσιμη αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί βασικό στοιχείο για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς και για την πρόοδο των σχέσεων ΕΕ και Τουρκίας με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο Κυπριακό, είπε ότι «χωρίς συνολική διευθέτηση του Κυπριακού θα ήταν αδύνατο να υπάρξει βιώσιμη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο». Πρόσθεσε ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη σε συνολική διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η Ένωση.

Στην εναρκτήρια παρέμβασή του, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος χαρακτήρισε την Ανατολική Μεσόγειο περιοχή γεωστρατηγικής σημασίας για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της ΕΕ, επισημαίνοντας την παρουσία της Ένωσης στην περιοχή μέσω των κρατών μελών της, Ελλάδας και Κύπρου. Ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις πρόσφατες εξελίξεις που, όπως είπε, συμβάλλουν σε νέα ένταση και ότι τα σχετικά ζητήματα συζητούνται τόσο με τις ελληνικές αρχές όσο και με τους Τούρκους συνομιλητές.

Ο κ. Φίτο τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ανέφερε επίσης ότι η Κομισιόν αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό και στην εποικοδομητική συμμετοχή της Τουρκίας.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ολόκληρο το νησί της Κύπρου αποτελεί μέρος της ΕΕ και ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι πολίτες της ΕΕ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαλόγου καλής πίστης, αυτοσυγκράτησης, σεβασμού του διεθνούς δικαίου και σχέσεων καλής γειτονίας. Καταλήγοντας στην πρώτη παρέμβασή του, διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ίδιας και των κρατών μελών της και να στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου.

Εξάλλου σε δευτερολογία του, ο κ. Φίτο επανέλαβε ότι οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία, αλλά υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη συνεργασίας με την Τουρκία για την προώθηση των στόχων της ΕΕ και των κρατών μελών της στην περιοχή και πέραν αυτής, επαναλαμβάνοντας την πλήρη αλληλεγγύη της Ένωσης προς την Κύπρο και την Ελλάδα.

Φουρλάς για παραβιάσεις και casus belli

Κατά τη συζήτηση καταγράφηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους Ευρωβουλευτές, οι οποίοι παρενέβησαν με αναφορές στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, στις σχέσεις με την Τουρκία, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την Κύπρο και την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ, Λουκάς Φουρλάς, αναφέρθηκε σε εκατοντάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και έθεσε το ερώτημα κατά πόσον Ελλάδα και Κύπρος αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως άλλα κράτη μέλη σε ζητήματα ασφάλειας. Έκανε επίσης αναφορά στο casus belli και σε παρεμπόδιση ενεργειακών έργων, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές ως απειλές για την ασφάλεια Ελλάδας και Κύπρου.

Χατζηπαντέλα για την κυριαρχία της ΕΕ

Από την πλευρά του, ο επίσης Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ανέφερε ότι οι τουρκικές ενέργειες δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά, την κυριαρχία της ίδιας της ΕΕ. Αναφέρθηκε στην Κύπρο ως χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται εν μέρει υπό κατοχή και τόνισε ότι η Τουρκία απομακρύνεται από την ευρωπαϊκή της προοπτική.

Γεωργίου για «Γαλάζια Πατρίδα» και διασύνδεση

Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου, αναφέρθηκε στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», σε τουρκικά σχέδια για θαλάσσια πάρκα, στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου και στις αναφορές του Τούρκου Προέδρου σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι κράτη μέλη της ΕΕ και διερωτώμενος για τη στάση της Ένωσης απέναντι στις εξελίξεις αυτές, έθεσε το ερώτημα «Ευρώπη, quo vadis;».

Μαυρίδης για Κυπριακό και κυρώσεις

Παράλληλα, ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ, Κώστας Μαυρίδης, αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη κατοχή εδάφους της ΕΕ στην Κύπρο και σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Επέκρινε την πολιτική της λεγόμενης θετικής ατζέντας απέναντι στην Τουρκία και έθεσε το ερώτημα γιατί η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία αλλά όχι στην Τουρκία.

Γ. Γεάδη ζητεί μέτρα και κυρώσεις

Ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ , Γεάδης Γεάδη, επέκρινε τη στάση της ΕΕ έναντι της Τουρκίας, αναφερόμενος στις διεκδικήσεις ελληνικών νησιών, σε ενεργειακά έργα και στην παρουσία τουρκικού στρατού στην Κύπρο. Ζήτησε μέτρα και κυρώσεις, προσθέτοντας ότι χωρίς ενέργειες από την ΕΕ δεν μπορεί να υπάρξει αποτροπή.

'Ελληνες Ευρωβουλευτές

Η Ευρωβουλεύτρια του ΕΛΚ, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ, αναφέρθηκε σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, στα σχέδια της Τουρκίας για θαλάσσια πάρκα και στη «Γαλάζια Πατρίδα», ζητώντας αντίδραση της ΕΕ και τονίζοντας ότι απειλή εναντίον κράτους μέλους, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα που αφορά ολόκληρη την Ένωση.

Ο Γιάννης Μανιάτης Ευρωβουλευτής του S&D αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε παραβιάσεις ελληνικών χωρικών υδάτων και εναέριου χώρου, στην παρεμπόδιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου και σε κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου. Ζήτησε από την Κομισιόν να διευκρινίσει τι σημαίνει στην πράξη η δέσμευσή της για προστασία των δικαιωμάτων των κρατών μελών και έθεσε ζήτημα συμμετοχής της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική.

Στη συζήτηση παρενέβη επίσης η Ευρωβουλεύτρια, Μαρία Ζαχαρία, η οποία ανέφερε ότι η Κύπρος, 52 χρόνια μετά την εισβολή, συνεχίζει την πορεία της ενώ μέρος του εδάφους της παραμένει υπό κατοχή. Επέκρινε τη στάση της ΕΕ έναντι της Τουρκίας και έθεσε ερωτήματα για το ποιον καλείται να προστατεύσει η ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ