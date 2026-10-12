Ξεχάστε όσα ξέρατε για την κατοικία - Το νέο μοντέλο που μπορεί να αλλάξει τις πόλεις της Κύπρου

Ο λόγος για το Build to Rent, μια φιλοσοφία ανάπτυξης που βασίζεται στην κατασκευή κατοικιών οι οποίες προορίζονται εξαρχής για μακροχρόνια ενοικίαση. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο, όπου μια πολυκατοικία κατασκευάζεται και στη συνέχεια οι μονάδες πωλούνται ξεχωριστά, στο Build to Rent το ακίνητο παραμένει ως ενιαία ανάπτυξη και λειτουργεί με στόχο τη μακροχρόνια ενοικίαση.

Και για μια Κύπρο που αναζητά νέες λύσεις για τη στέγαση, το μοντέλο αυτό μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία.

Περισσότερες κατοικίες στις πόλεις

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Build to Rent είναι ότι μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος.

Η δημιουργία νέων οργανωμένων συγκροτημάτων κατοικιών σημαίνει περισσότερες επιλογές για όσους επιλέγουν να ενοικιάζουν, είτε πρόκειται για νέους ανθρώπους που ξεκινούν τώρα τη ζωή τους, είτε για οικογένειες, εργαζόμενους που μετακινούνται στις πόλεις ή ανθρώπους που θέλουν μια σύγχρονη κατοικία χωρίς να προχωρήσουν στην αγορά ακινήτου.

Παράλληλα, μπορεί να δώσει νέα ζωή σε περιοχές που διαθέτουν ανεκμετάλλευτους χώρους και οικόπεδα.

Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις κυπριακές πόλεις, όπου υπάρχει διαθέσιμη γη που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία νέων κατοικιών, αντί να παραμένει ανενεργή.

Η αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων οικοπέδων

Στην ανάγκη αξιοποίησης των ανεκμετάλλευτων οικοπέδων, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος στέγασης στην Κύπρο, αναφέρεται ο οικονομολόγος Γιάννης Τελώνης, σε δηλώσεις του στο ThemaOnline.

Όπως επισημαίνει, σημαντικό μέρος του κόστους ενός ακινήτου αφορά τη γη, με αποτέλεσμα η αξιοποίηση διαθέσιμων οικοπέδων να μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Ο κ. Τελώνης θέτει στο τραπέζι ακόμη και την επιβολή φορολογίας στα κενά και αναξιοποίητα οικόπεδα, ως ένα μέτρο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για τους ιδιοκτήτες να τα αξιοποιήσουν.

Σε αυτή τη συζήτηση, το Build to Rent μπορεί να αποτελέσει έναν από τους τρόπους με τους οποίους η διαθέσιμη γη θα μετατραπεί σε νέα, σύγχρονη κατοικία.

Και αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του μοντέλου: η δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες κατοικίες εκεί όπου υπάρχει ήδη ο απαραίτητος χώρος.

Από ένα διαμέρισμα σε μια ολόκληρη εμπειρία κατοικίας

Το Build to Rent, όμως, δεν αφορά μόνο την ποσότητα. Μπορεί να αλλάξει και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.

Οι συγκεκριμένες αναπτύξεις μπορούν να σχεδιάζονται εξαρχής με γνώμονα τις ανάγκες του σύγχρονου ενοικιαστή. Αυτό σημαίνει σύγχρονους και ενεργειακά αποδοτικούς χώρους, κοινόχρηστες υποδομές, χώρους πρασίνου, καλύτερη αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων και, ανάλογα με την ανάπτυξη, πρόσθετες υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη.

Ένα σύγχρονο συγκρότημα Build to Rent θα μπορούσε να περιλαμβάνει χώρους εργασίας για όσους εργάζονται από το σπίτι, γυμναστήρια, κοινόχρηστους χώρους, παιδότοπους, χώρους πρασίνου ή υποδομές για ποδήλατα και ηλεκτρικά οχήματα. Με άλλα λόγια, η κατοικία μπορεί να πάψει να είναι απλώς ένα διαμέρισμα και να γίνει μέρος μιας οργανωμένης μικρής κοινότητας.

Νέες γειτονιές με περισσότερη ζωή

Και εδώ βρίσκεται μια ακόμη σημαντική προοπτική για τις κυπριακές πόλεις. Η δημιουργία οργανωμένων οικιστικών αναπτύξεων μπορεί να δώσει νέα ζωή σε περιοχές που σήμερα δεν αξιοποιούνται πλήρως.

Περισσότεροι κάτοικοι σημαίνουν περισσότερη κίνηση στις γειτονιές, μεγαλύτερη ζήτηση για καταστήματα και υπηρεσίες και περισσότερες ευκαιρίες για τη δημιουργία ζωντανών αστικών περιοχών.

Η ανάπτυξη κατοικιών μέσα στον αστικό ιστό μπορεί, παράλληλα, να ενισχύσει τη λογική μιας πόλης όπου οι άνθρωποι βρίσκονται πιο κοντά στην εργασία, τις υπηρεσίες, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και τις καθημερινές τους ανάγκες.

Έτσι, το Build to Rent δεν αφορά μόνο την αγορά ακινήτων, αφορά και το μέλλον των ίδιων των πόλεων.

Μια νέα επιλογή για τους νέους

Για μια νέα γενιά που θέλει να ζήσει στις πόλεις, η ύπαρξη περισσότερων οργανωμένων επιλογών ενοικίασης μπορεί να αποτελέσει σημαντική εξέλιξη.

Η ενοικίαση μπορεί να γίνει πιο ευέλικτη και να προσφέρει στον κάτοικο τη δυνατότητα να επιλέξει μια κατοικία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να προχωρήσει άμεσα στην αγορά ενός ακινήτου.

Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για νέους επαγγελματίες, ζευγάρια και οικογένειες που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική κατοικία στις πόλεις.

Μια ευκαιρία για επενδύσεις και ανάπτυξη

Το Build to Rent δημιουργεί ταυτόχρονα ένα νέο πεδίο για επενδύσεις στην κυπριακή αγορά ακινήτων.

Η λογική της μακροχρόνιας διαχείρισης ενός οικιστικού έργου μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις σε έναν τομέα που μέχρι σήμερα στην Κύπρο βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην πώληση μεμονωμένων κατοικιών.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες νέες αναπτύξεις, περισσότερη οικοδομική δραστηριότητα και, τελικά, περισσότερες κατοικίες στις πόλεις. Παράλληλα, η δημιουργία μεγαλύτερων οργανωμένων έργων μπορεί να ενισχύσει την υιοθέτηση σύγχρονων προδιαγραφών κατασκευής και ενεργειακής απόδοσης.

Το μοντέλο που μπορεί να γίνει μέρος της νέας Κύπρου

Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα σημείο όπου ο τρόπος με τον οποίο κατοικούμε στις πόλεις αλλάζει. Οι ανάγκες των κατοίκων αλλάζουν, οι νέοι αναζητούν περισσότερη ευελιξία και η ζήτηση για σύγχρονες κατοικίες παραμένει υψηλή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Build to Rent μπορεί να αποτελέσει μια νέα, σύγχρονη λύση.

Αξιοποιώντας διαθέσιμη γη, δημιουργώντας περισσότερες κατοικίες και δίνοντας έμφαση στον σύγχρονο σχεδιασμό και στην ποιότητα ζωής, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία πιο οργανωμένων, πιο ζωντανών και πιο λειτουργικών κυπριακών πόλεων. Και ίσως, σε λίγα χρόνια, η ερώτηση να μην είναι αν το Build to Rent θα αλλάξει τον τρόπο που ζούμε αλλά πόσο πολύ θα έχει ήδη αλλάξει τις πόλεις μας.