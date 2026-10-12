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ΔΙΕΘΝΗ

«Έμοιαζε με παράσταση, ήταν στα τέσσερα και προσευχόταν»: Νέες μαρτυρίες για τον άντρα που κατασπάραξε τίγρης στη Βρετανία

 12.10.2026 - 13:52
«Έμοιαζε με παράσταση, ήταν στα τέσσερα και προσευχόταν»: Νέες μαρτυρίες για τον άντρα που κατασπάραξε τίγρης στη Βρετανία

Νέες μαρτυρίες επισκεπτών στον ζωολογικό πάρκο του Γιορκσάιρ στη Βρετανία, αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές του νεαρού άντρα, ο οποίος βρέθηκε μέσα στο χώρο μιας τίγρης και έχασε τη ζωή του, δεχόμενος επίθεση από το άγριο ζώο.

Το θύμα, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν περίπου 20 ετών δέχθηκε τη θανατηφόρα επίθεση στο Yorkshire Wildlife Park από μια τίγρη της Σιβηρίας, βάρους περίπου 190 κιλών, μπροστά στα μάτια οικογενειών που βρίσκονταν στο πάρκο.

Αρκετοί επισκέπτες περιέγραψαν ότι ο άνδρας συμπεριφερόταν «παράξενα» πριν εισέλθει στον περίβολο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ενδεχομένως αντιμετώπιζε μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα ψυχικής υγείας. Ωστόσο, οι αναφορές αυτές αποτελούν εκτιμήσεις μαρτύρων και δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια σχετική πληροφορία για την κατάστασή του.

Οι μαρτυρίες για τη συμπεριφορά του πριν από την επίθεση

Ο 22χρονος Άντονι Χαντ, απόφοιτος πανεπιστημίου, και η 21χρονη Σκάρλετ Χόγκαν, εργαζόμενη σε φαρμακείο, είδαν για πρώτη φορά τον άνδρα όταν έφτασαν με το αυτοκίνητό τους στο ζωολογικό πάρκο.

«Είδαμε έναν άνδρα να περπατάει πολύ γρήγορα, σχεδόν χορεύοντας, ενώ φορούσε ασύρματα ακουστικά AirPods», δήλωσε ο Χαντ στη Daily Mail, προσθέτοντας πως τον είδαν, ξανά, λίγο αργότερα να περνάει βιαστικά πίσω από το αυτοκίνητό τους. Το ζευγάρι θεώρησε ότι ίσως είχε ειδικές ανάγκες και δεν έδωσε συνέχεια.

Αργότερα, όταν κατευθύνθηκαν στον χώρο των τίγρεων, τον είδαν ξανά να συμπεριφέρεται ασυνήθιστα. «Ήταν μόνος του, χόρευε κρατώντας το κινητό του, κοντά στο στέγαστρο. Ήταν εντελώς παράταιρος με τον χώρο. Απλώς περάσαμε από δίπλα του. Και οι δύο τίγρεις βρίσκονταν πάνω στην ξύλινη εξέδρα», περιέγραψε ο Χαντ.

Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, ο άνδρας κατέβηκε από την πλευρά μιας γέφυρας, ενώ μια γυναίκα προσπάθησε να τον τραβήξει ξανά προς τα πάνω, χωρίς να τα καταφέρει. Στη συνέχεια, φέρεται να σκαρφάλωσε στον ψηλό φράχτη που περιβάλλει τον χώρο των ζώων, να πήδηξε από ύψος περίπου 3,6 μέτρων και να μπήκε στον περίβολο χωρίς εμφανή δισταγμό.

Η Χόγκαν ανέφερε ότι η συμπεριφορά της τίγρης άλλαξε αμέσως και το ζώο πέρασε σε κατάσταση παρακολούθησης του πιθανού θηράματός του. Την ίδια στιγμή, ο άνδρας φέρεται να έβγαζε selfies και στη συνέχεια να ξάπλωσε στο έδαφος, αρχίζοντας να προσεύχεται. «Έμοιαζε με παράσταση», είπε ο Χαντ. «Κατέβηκε στο σημείο όπου μπορούσαν να τον βλέπουν όλοι, στον κεντρικό χώρο θέασης. Ήταν στα τέσσερα, προσευχόταν και υποκλινόταν στην τίγρη. Ήταν σαν να την περίμενε».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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