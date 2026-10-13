Τραμπ: «Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ έκανε καλή δουλειά αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε»

«Έκανε καλή δουλειά αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει την παραίτησή της Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα μετά από δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, ανέφερε πως «Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δημοσίευσε μία μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ «για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω στην Ελλάδα», ενώ επεσήμανε ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι ψευδείς και ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της και τη φήμη της.