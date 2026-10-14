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ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Ζητά ισότιμη μεταχείριση στο «Made in Europe» - Άρση φραγμού εισαγωγών TAREKS

 14.10.2026 - 06:47
Τουρκία: Ζητά ισότιμη μεταχείριση στο «Made in Europe» - Άρση φραγμού εισαγωγών TAREKS

Να αναγνωριστεί εξαρχής ως εταίρος στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών βιομηχανικών πολιτικών ζήτησε η Τουρκία, στον τρίτο διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για το εμπόριο, που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης στις Βρυξέλλες.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν την άρση του φραγμού που αφορούσε τους ελέγχους εισαγωγών στο τουρκικό σύστημα TAREKS, καθώς και τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων.

Ο διάλογος συγκλήθηκε υπό την συμπροεδρία του Επιτρόπου Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας Μάρος Σέφκοβιτς και του Τούρκου Υπουργού Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ, ενώ προηγήθηκε επιχειρηματικό στρογγυλό τραπέζι με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας ΕΕ και Τουρκίας.

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου στην έδρα της Κομισιόν, ο κ. Μπολάτ ζήτησε η Τουρκία να αντιμετωπιστεί ως εταίρος ή ισότιμος εταίρος «από την αρχή» στην Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act) και στο «Made in EU», επικαλούμενος η βιομηχανική ενοποίηση που έχει επιτευχθεί σε τρεις δεκαετίες Τελωνειακής Ένωσης, ιδίως στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε, το εμπόριο στον τομέα αυτό ανέρχεται σε 55 δισ. ευρώ ετησίως και αντιστοιχεί στο 26% των διμερών συναλλαγών, ενώ το 75% της τουρκικής παραγωγής οχημάτων ελέγχεται από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. «Δεν είναι δρόμος μονής κατεύθυνσης», τόνισε, προειδοποιώντας ότι οι νέες πολιτικές δεν πρέπει να διαταράξουν την Τελωνειακή Ένωση ή τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο κ. Σέφκοβιτς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις ανησυχίες ως προς την ανταγωνιστικότητα, υποστήριξε ότι οι προτάσεις της Κομισιόν αποτελούν απάντηση στις στρεβλώσεις του διεθνούς εμπορίου, στις κρατικές επιδοτήσεις και σε πρακτικές που δεν συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ. Σημείωσε ότι πολλές από αυτές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση με τους συννομοθέτες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ, χωρίς να δεσμευτεί για συγκεκριμένη μεταχείριση της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν την άρση του φραγμού όσον αφορά τους ελέγχους εισαγωγών στο σύστημα TAREKS, ένα σύστημα εξωτερικού εμπορίου βάσει κινδύνου για τους εισαγωγείς στην Τουρκία, με τη συμφωνία ότι η εποικοδομητική συνεργασία θα συνεχιστεί για τα πρακτικά ζητήματα που θέτουν οι ευρωπαίοι επιχειρηματίες.

Ο κ. Σέφκοβιτς ανέφερε ότι η Τουρκία έχει εφαρμόσει μέτρα διαφάνειας που θα διευκολύνουν τους ευρωπαίους εξαγωγείς. Επιπλέον, η δήλωση επιβεβαιώνει τη πρόθεση προώθησης της εφαρμογής της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. 

Οι δύο πλευρές χαιρέτισαν επίσης την ολοκλήρωση της εναρμόνισης της Τουρκίας με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την ασφάλεια των μηχανημάτων, ως σημαντικό βήμα για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών στην Τελωνειακή Ένωση χωρίς τεχνικά εμπόδια.

Παράλληλα, εξέτασαν την πρόοδο σε εκκρεμή ζητήματα πρόσβασης στην αγορά, όπως οι εξαγωγικοί φόροι σε δέρματα και ημικατεργασμένο δέρμα, το καθεστώς εποπτείας των εισαγωγών, η εποπτεία μέσω καταχώρισης των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και πρώτων υλών, καθώς και τα αλκοολούχα ποτά, ενώ συμφωνήθηκε η συνέχιση των επαφών σε τεχνικό επίπεδο.

Σημειώθηκε επίσης πρόοδος στην πρόσβαση της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό μητρώο ενεργειακής σήμανσης (EPREL), ενώ συμφωνήθηκαν τεχνικές συζητήσεις για την πρόσβαση στη βάση CPNP για τα καλλυντικά, για την αποδέσμευση παρτίδων φαρμακευτικών προϊόντων και για την αμοιβαία αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών. Η ατζέντα κάλυψε ακόμη τη δημόσια ανάθεση συμβάσεων, την κυκλική οικονομία, την κινητικότητα επιχειρηματιών, το ψηφιακό εμπόριο, την εμπορική άμυνα και τη συνεργασία στον ΠΟΕ, ενώ οι δύο πλευρές εξέτασαν και τη συνεργασία για την αποτροπή της παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ.

Ο κ. Σέφκοβιτς επισήμανε ακόμη ότι οι επιχειρήσεις και των δύο πλευρών ζητούν εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης και στενότερη συνεργασία στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό. Σύμφωνα με τη δήλωση, ΕΕ και Τουρκία συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή επαφή και να εργαστούν για πιο προβλέψιμες και διαφανείς εμπορικές σχέσεις, αναδεικνύοντας τον διάλογο ως πλατφόρμα για τη διατήρηση της δυναμικής.

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