Έπεσε μεγάλο δέντρο τα ξημερώματα κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τύχη, το περιστατικό έγινε ξημέρωμα, την ώρα που δεν περπατούσαν τουρίστες ή πολίτες στο πολυσύχναστο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μουριά, η οποία έπεσε πάνω στο κάγκελο. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή επιχείρησε δύναμη της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα