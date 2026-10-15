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ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε μεγάλο δέντρο τα ξημερώματα κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου

 15.10.2026 - 07:37
Έπεσε μεγάλο δέντρο τα ξημερώματα κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου

Κλειστή ήταν από τις πέντε τα ξημερώματα η Ηρώδου Αττικού, καθώς περίπου τριάντα μέτρα πριν το Μέγαρο Μαξίμου (από την πλευρά του Ζαππείου) έπεσε ένα μεγάλο δέντρο.

Από τύχη, το περιστατικό έγινε ξημέρωμα, την ώρα που δεν περπατούσαν τουρίστες ή πολίτες στο πολυσύχναστο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μουριά, η οποία έπεσε πάνω στο κάγκελο. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή επιχείρησε δύναμη της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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