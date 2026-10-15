Έπεσε μεγάλο δέντρο τα ξημερώματα κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου

ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μιλά για ενότητα, ο Νίκος Τορναρίτης εκτοξεύει πυρά κατά Αβέρωφ και η μάχη για το χρίσμα φουντώνει
Η αποχώρηση της Αννίτας Δημητρίου από τη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος, δεν έβαλε τέλος στις εσωκομματικές αναταράξεις. Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης συνεχίζουν τη μάχη, ο Μιχάλης Ιωαννίδης παίρνει δημόσια θέση υπέρ του δεύτερου, ενώ ο Νίκος Τορναρίτης επαναφέρει τους ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Αβέρωφ και δηλώνει απερίφραστα τη στήριξή του, σε δεύτερη θητεία του Νίκου Χριστοδουλίδη.