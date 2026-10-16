Αβέρωφ Νεοφύτου: Ο όρκος τιμής στους συναγερμικούς και τα ερωτήματα για τις Προεδρικές - Η πρότασή του για τα ενεργειακά

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ απέφυγε να αποκαλύψει τις προθέσεις του σε σχέση με το προεδρικό χρίσμα και το ενδεχόμενο ανεξάρτητης υποψηφιότητας, επιμένοντας στη δέσμευσή του ότι δεν θα πληγώσει τους συναγωνιστές του. Παράλληλα, εισηγήθηκε την επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και άσκησε κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησε την Παρασκευή στο πολιτικό του γραφείο στη Λευκωσία είχε ως βασικό αντικείμενο τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο, η συζήτηση στράφηκε επανειλημμένα στις εξελίξεις εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού, με τους δημοσιογράφους να ζητούν διευκρινίσεις για τη στάση που προτίθεται να τηρήσει ο τέως πρόεδρος του κόμματος.

Το ενδιαφέρον γύρω από τις τοποθετήσεις του ήταν αυξημένο, καθώς η διάσκεψη είχε ανακοινωθεί χωρίς να γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων η θεματολογία της. Παρά τις προσπάθειές του να επικεντρωθεί στα ζητήματα της οικονομίας, ο Αβέρωφ Νεοφύτου κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων για την εσωκομματική διαδικασία, τις υποψηφιότητες και το ενδεχόμενο διεκδίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας εκτός κομματικού πλαισίου.

Οι αναφορές σε πιέσεις προς την Αννίτα Δημητρίου

Ένα από τα πρώτα ζητήματα που τέθηκαν αφορούσε τις πληροφορίες για ενδεχόμενες πιέσεις προς την Αννίτα Δημητρίου, με στόχο την αποχώρησή της από την εσωκομματική κούρσα του ΔΗΣΥ.

Ερωτηθείς για τις σχετικές αναφορές, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν θέλησε να τοποθετηθεί αναλυτικά, επιλέγοντας να μεταθέσει τις απαντήσεις του για τις επόμενες ημέρες.

«Σε αυτά τα ζητήματα, να μου επιτρέψετε να απαντήσω αφού περάσουν οι μέρες, επαναλαμβάνοντας και κλείνοντας αυτό το θέμα με έναν απόλυτο τρόπο αυτό που πολλάκις έχω αναφέρει», σημείωσε.

Στη συνέχεια, επανέλαβε τη δέσμευσή του προς τα στελέχη και τους υποστηρικτές της παράταξης, τονίζοντας: «Στις δεκάδες χιλιάδες συναγωνιστών μου έδωσα μια υπόσχεση, έναν όρκο τιμής. Δεν θα τους πληγώσω ποτέ. Και δεν θα πληγωθούν ποτέ από μένα».

Η εσωκομματική διαδικασία και οι επαφές με Αναστασιάδη

Οι ερωτήσεις συνεχίστηκαν γύρω από τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές, καθώς και τις ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα εξελιχθεί.

Όταν ρωτήθηκε κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν φαινόμενα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιοπιστία της διαδικασίας, απάντησε: «Αγαπητέ μου, κατανοώ τις ερωτήσεις σας. Σας είπα, από βδομάδας και αυτά».

Παράλληλα, κλήθηκε να σχολιάσει πληροφορίες για συνάντηση του Νίκου Αναστασιάδη με τον Μιχάλη Παμπορίδη, αλλά και το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη συνάντηση με τον ίδιο.

«Όχι, αλλά δεν αρνούμαι να συναντηθώ με οποιονδήποτε», ανέφερε, ενώ σε ερώτηση κατά πόσον θα επιδιώξει μια τέτοια επαφή, επανέλαβε ότι προτεραιότητά του στη συγκεκριμένη διάσκεψη ήταν η ακρίβεια.

«Αγαπητέ μου, επαναλαμβάνω. Σήμερα μιλούμε γι' αυτό το ζήτημα. Από βδομάδας, ό,τι θέλετε για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα του Δημοκρατικού Συναγερμού», δήλωσε.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι διαδικαστικές προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας, μεταξύ των οποίων και η συγκέντρωση 1.500 υπογραφών υποστηρικτών. Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν ξεκαθάρισε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν τρέχω πίσω από τα γεγονότα».

Ανοικτό το ερώτημα για ανεξάρτητη υποψηφιότητα

Το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας ως ανεξάρτητος υποψήφιος, σε περίπτωση που δεν εξασφαλίσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ, αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα θέματα της διάσκεψης.

Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν έδωσε σαφή απάντηση, επιλέγοντας να επαναλάβει ότι οι δηλώσεις του θα πρέπει να ερμηνεύονται με βάση όσα ο ίδιος διατυπώνει.

«Είμαι υπεύθυνος για το τι λέω και τι εννοώ και δεν έχω καμία ευθύνη για το τι καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε άλλος», ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσον η δέσμευσή του προς τους συναγωνιστές του αποκλείει μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα.

Σε νέα ερώτηση για το εάν μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να θεωρηθεί πλήγμα για τον συναγερμικό κόσμο, επέμεινε στην ίδια θέση: «Θα επαναλάβω. Είμαι υπεύθυνος για όσα λέω. Δεν έχω καμία ευθύνη για όσα καταλαβαίνουν».

Το θέμα επανήλθε προς το τέλος της διάσκεψης, όταν τέθηκε ευθέως το ερώτημα εάν, σε περίπτωση που δεν λάβει το χρίσμα του κόμματος, θα προχωρήσει με ανεξάρτητη υποψηφιότητα.

Η απάντησή του ήταν η εξής: «Αν νομίζεις ότι θα αναιρέσω αυτόν τον όρκο τιμής των 50 χρόνων πορείας στον Δημοκρατικό Συναγερμό, για να πληγώσω τους συναγωνιστές μου, αγαπητέ μου Άρη, ίσως να μην με γνώρισες πολύ καλά».

Με τις τοποθετήσεις του αυτές, ο Αβέρωφ Νεοφύτου απέφυγε να ανακοινώσει συγκεκριμένες αποφάσεις για την πολιτική του πορεία, διατηρώντας ανοιχτά τα ερωτήματα γύρω από τις προθέσεις του, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη μακρόχρονη σχέση του με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Πρόταση Χριστοδουλίδη για επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πέρα από τα εσωκομματικά ζητήματα, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ παρουσίασε τις θέσεις του για την ενεργειακή κρίση, ζητώντας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ζήτημα της επανεξέτασης των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, κάλεσε τον Πρόεδρο να αναλάβει πρωτοβουλία στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την επανεκτίμηση των συγκεκριμένων μέτρων.

«Γι' αυτό καλώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θέσει επιτακτικά θέμα επανεξέτασης και άρσης των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας», ανέφερε.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου διευκρίνισε ότι η εισήγησή του αφορά αποκλειστικά τις ενεργειακές κυρώσεις και όχι το σύνολο των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη θέση δεν μεταβάλλει τη στάση του απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν πρόκειται για προσωπική του άποψη ή για επίσημη θέση του ΔΗΣΥ, απάντησε: «Είναι θέση που εκφράζω ως ενεργός πολίτης και ως υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας».

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η Κύπρος πρέπει να διατηρήσει τον ευρωπαϊκό και δυτικό της προσανατολισμό, χωρίς ωστόσο να αγνοεί τις οικονομικές συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, έθεσε το ζήτημα της αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων της περιοχής και του κόστους εισαγωγής ενέργειας από άλλες αγορές.

«Να έχουμε το φυσικό αέριο στη γειτονιά μας, να κλείνουμε την πόρτα και να το εισάγουμε από την Αμερική;» διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια, επανέλαβε τη στήριξή του στην ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου, ασκώντας παράλληλα κριτική στις επιπτώσεις των ενεργειακών επιλογών.

«Ξέρετε, πάντα και παραμένω φιλοευρωπαϊστής, παραμένω υπέρ του δυτικού προσανατολισμού, αλλά αρκετά να πυροβολούμε τα πόδια μας».

Απαντώντας σε παρατήρηση ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, διευκρίνισε ότι δεν εισηγείται μονομερή απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά πολιτική πρωτοβουλία προς τους Ευρωπαίους εταίρους για επανεξέταση των μέτρων.

Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την ακρίβεια

Σημαντικό μέρος της διάσκεψης αφιερώθηκε στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε την άποψη ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, υποστηρίζοντας ότι οι κοινωνικές ανισότητες έχουν διευρυνθεί.

«Θεωρώ ότι τα οποιαδήποτε μέτρα, στη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης, ήταν αστόχευτα και αντί να βοηθήσουν την άμβλυνση της κοινωνικής ανισότητας, την έχουν διευρύνει», ανέφερε.

Παράλληλα, αμφισβήτησε το κατά πόσον η αύξηση των κρατικών εσόδων και η βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών αντανακλούν την πραγματική οικονομική κατάσταση των πολιτών.

«Ζούμε σε μια χώρα που υπερηφανευόμαστε για την αύξηση των πλεονασμάτων του κράτους, για τη μείωση του δημοσίου χρέους, αλλά ο απλός πολίτης βλέπει να μεγαλώνουν τα ελλείμματά του και ταυτόχρονα να μεγαλώνει και το χρέος του και οι υποχρεώσεις του», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη φορολόγηση των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος, υποστηρίζοντας ότι η άνοδος των τιμών αυξάνει παράλληλα τα έσοδα του κράτους από τη φορολογία.

«Δεν γίνεται για κάθε 100 ευρώ που πληρώνεται στο βενζινάδικο ο κάθε Κύπριος, 34 με 37 ευρώ να είναι φόροι», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ακρίβεια επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ενώ την ίδια στιγμή ενισχύει τα κρατικά έσοδα. Για να περιγράψει αυτή τη σχέση, δήλωσε: «Η ακρίβεια είναι ωσάν να κερδίζει λόττο η κυβέρνηση».

Ως παράδειγμα, αναφέρθηκε στο κόστος ανεφοδιασμού ενός αυτοκινήτου, εξηγώντας ότι όταν η συνολική δαπάνη αυξάνεται, αυξάνονται, με βάση τον υπολογισμό που παρουσίασε, και τα ποσά που καταλήγουν στα κρατικά ταμεία.

«Άρα, αν γέμιζες το αυτοκίνητό σου με 100 ευρώ, τα 35 πάνε στην τσέπη του κράτους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εάν ο ανεφοδιασμός κοστίζει 150 ευρώ, το ποσό των φόρων, σύμφωνα με το παράδειγμά του, ανέρχεται στα 52,5 ευρώ.

Επιστροφή φόρων και στοχευμένα μέτρα για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για την ανακούφιση των πολιτών, ο Αβέρωφ Νεοφύτου εισηγήθηκε την επιστροφή μέρους των φορολογικών επιβαρύνσεων σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ως ενδεικτικό μέτρο, πρότεινε την καταβολή 100 ευρώ στο τέλος κάθε μήνα σε ευάλωτες οικογένειες, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια τέτοια λύση ακόμη και εάν οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν την πλήρη κατάργηση του ΦΠΑ ή του φόρου κατανάλωσης.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να έχει συγκεκριμένους αποδέκτες και να μην εφαρμόζεται οριζόντια σε όλους τους πολίτες.

Όπως ανέφερε, για τον καθορισμό των δικαιούχων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το εισόδημα και η σύνθεση κάθε οικογένειας, ώστε η βοήθεια να κατευθύνεται σε όσους βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας, επισημαίνοντας ότι οι αυξημένες δαπάνες για καύσιμα και ηλεκτρισμό περιορίζουν σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών για την κάλυψη άλλων βασικών αναγκών.

«Δεν γίνεται σε ένα κράτος ευρωπαϊκό να κινδυνεύουμε με ενεργειακή φτώχεια. Είναι αδιανόητο», υπογράμμισε.

Κλείνοντας τη διάσκεψη, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού επανέλαβε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, αφήνοντας παράλληλα για την επόμενη εβδομάδα τις αναλυτικότερες τοποθετήσεις του για τις εσωκομματικές εξελίξεις και την πολιτική του πορεία.