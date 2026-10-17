VIDEO- Στη νεκρή ζώνη ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ - «Η Κύπρος πρέπει να είναι ένα ενιαίο και ανεξάρτητο κράτος»

Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός από τη Φλόριντα, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε στην τουρκική εισβολή του 1974 και επέρριψε στην Άγκυρα και στον πρόεδρό της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την ευθύνη για τη συνεχιζόμενη διαίρεση του νησιού.

Σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψή του στην περιοχή, ο Σκοτ υποστήριξε ότι η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως ενιαίο κράτος, με τους πολίτες της να αποφασίζουν ελεύθερα για το μέλλον τους.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής χαρακτήρισε την παρουσία της Τουρκίας στο νησί ως εισβολή και κάλεσε την τουρκική ηγεσία να σεβαστεί την ανεξαρτησία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

EXCLUSIVE VIDEO: ‼️ Sen. Rick Scott Issues Stern Warning To Erdogan from Cyprus, Backs Cypriot Sovereignty from Illegal Turkish Military Occupation Forces ‼️ “Act like an ally, treat other sovereign nations with respect” Sen. Rick Scott @SenRickScott of the Foreign Relations Committee and Armed Services Seapower Subcommittee, was in Cyprus today warning Turkish President Recep Tayyip Erdogan @RTErdogan against continued illegal military occupation and political pressure on the island. Scott met Cypriot leaders to reaffirm U.S. support for the Republic of Cyprus’s sovereignty and discussed American interests in the Mediterranean. He met Energy Minister Michael Damianos on expanding Europe-Middle East energy infrastructure as U.S. oil and gas exports rise, and visited the UN Buffer Zone dividing the island since Turkey’s 1974 invasion. In Greece, Scott met officials and discussed strengthening the U.S.-Greece alliance, NATO cooperation, and deterring Russian aggression in the region. He also discussed the importance of both nations’ relationships with Israel and support for the United States in the ongoing war with Iran. It’s great to see a US Senator push back on Muslim Brotherhood thug Erdogan. Turkey shouldn’t even be allowed to be in NATO, and Turkey should NEVER be allowed to acquire F-35 fighter jets. Luckily, Senator Scott understands the threat Turkey and Erdogan’s jihadist ideology poses to the world. — Laura Loomer (@LauraLoomer) October 16, 2026

Ο Ρικ Σκοτ εξέφρασε επίσης προβληματισμό για τη στάση της Τουρκίας ως μέλους του ΝΑΤΟ, διερωτώμενος γιατί δεν επιδεικνύει συμπεριφορά αντίστοιχη με εκείνη που αναμένεται από έναν σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ανέφερε, η Άγκυρα θα πρέπει να επιδεικνύει σεβασμό προς τα υπόλοιπα κυρίαρχα κράτη και να ενεργεί στη βάση των αρχών της συμμαχικής συνεργασίας.

Ο ίδιος περιέγραψε την Κύπρο ως σημαντικό ανεξάρτητο κράτος και αναφέρθηκε στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελλάδα και το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης συνεργασιών και με άλλες χώρες.