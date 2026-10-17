Στο Συμβούλιο EPSCO ο Υπουργός Εργασίας - Ισότητα, απασχόληση, κοινωνική προστασία στην ατζέντα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιλαμβάνονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν την προώθηση της ισότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας, καθώς και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τη συμβολή της ισότητας στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE). Θα εξετάσουν επίσης τη Σύσταση του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του στεγαστικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της αστεγίας, ενώ θα ανταλλάξουν απόψεις για την πρωτοβουλία «Quality Jobs Act», η οποία αποσκοπεί στην προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης στον χώρο εργασίας.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, το Συμβούλιο θα επικεντρωθεί στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας, στη βάση των σχετικών εκθέσεων των αρμόδιων ευρωπαϊκών επιτροπών.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του υπουργικού γεύματος, θα συζητηθεί η δυνατότητα ανάληψης δράσης σε επίπεδο EE για την ενεργοποίηση των ατόμων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, με στόχο την αντιμετώπιση και την πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η συμμετοχή του Υπουργού στο Συμβούλιο EPSCO αποτελεί ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, καταλήγει η ανακοίνωση.