Σε εξέλιξη η πορεία διαμαρτυρίας της Άμεσης Δημοκρατίας κατά του ακριβού ηλεκτρικού ρεύματος - Δείτε βίντεο

Οι πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια πορεύονται προς το Προεδρικό Μέγαρο, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται η ανάγκη λήψης μέτρων για τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων.

Παγκύπρια Διαμαρτυρία για το Ρεύμα! https://t.co/h5bS4DEY2g — Άμεση Δημοκρατία Κύπρου (@AmesiDemocraCY) October 17, 2026

Για τη διευκόλυνση των πολιτών έχουν ανακοινωθεί δωρεάν λεωφορεία από την Πάφο, το Παραλίμνι, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό, με στόχο τη μεταφορά τους στην πρωτεύουσα.

Το ΑΚΕΛ, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου έχουν επίσης εκφράσει τη στήριξή τους στην κινητοποίηση.