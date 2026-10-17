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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρώθηκε η διαμαρτυρία της Άμεσης Δημοκρατίας για το ακριβό ρεύμα - Παρέδωσαν υπόμνημα στον ΠτΔ - Τι λέει

 17.10.2026 - 18:24
Ολοκληρώθηκε η διαμαρτυρία της Άμεσης Δημοκρατίας για το ακριβό ρεύμα - Παρέδωσαν υπόμνημα στον ΠτΔ - Τι λέει

Την κατοχύρωση ως βασικό αγαθό πρώτης ανάγκης του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων ζητούν με υπόμνημά τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, οι διοργανωτές της παγκύπριας διαμαρτυρίας για το ρεύμα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. 

Οπως αναφέρεται στο υπόμνημα, "η παγκύπρια διαμαρτυρία για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος εκφράζει μια δίκαιη κοινωνική απαίτηση με κοινό αίτημα «κανένα νοικοκυριό και καμία μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση δεν πρέπει να στερείται βασικά αγαθά εξαιτίας του δυσβάστακτου ενεργειακού κόστους»".

Η ηλεκτρική ενέργεια, προστίθεται, δεν αποτελεί πολυτέλεια, είναι βασική προϋπόθεση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής ευημερίας,  "ωστόσο, το κόστος της εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων".

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Κύπρο έχει ξεπεράσει το 5% τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αύξηση κατά 15% στην κατηγορία της ενέργειας. 

"Για έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, το ενοίκιο, τα τρόφιμα και οι μετακινήσεις, απορροφούν σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος" αναφέρει το υπόμνημα και προσθέτει ότι η πραγματική επιβάρυνση που έχει ένα νοικοκυριό στην Κύπρο του 2026, είναι ότι ο λογαριασμός διμηνίας της ΑΗΚ ανέρχεται στα 295 ευρώ για 1000KWh.

Παράλληλα, συνεχίζει, ο Κύπριος πολίτης "τιμωρείται για πολιτικές που δεν ευθύνεται ο ίδιος, για υψηλό κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, ακριβά καύσιμα, ΑΠΕ χωρίς αποθήκευση, υψηλό ΦΠΑ και το κράτος να περιορίζεται σε πρόσκαιρα και ανεπαρκή ημίμετρα προς τους καταναλωτές".

Το υπόμνημα αναφέρει ότι "απαιτούμε μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο 5%,  αναθεώρηση της κοστολόγησης στα δικαιώματα ρύπων, άμεση στοχευμένη επιδότηση από τα έσοδα ρύπων για ευάλωτα νοικοκυριά και επένδυση στο δίκτυο, αναπροσαρμογή ορθής τιμολόγησης για αξιοποίηση χαμηλών τιμών ΑΠΕ,  στοχευμένη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων,  την άμεση εγκατάσταση μπαταριών για αποθήκευσης ενέργειας, διαφάνεια στη διαδικασία προσαρμογής του κόστους παραγωγής, κόστους δικτύου και κόστους προμήθειας και  αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους και της αισχροκέρδειας, όπου τεκμηριώνεται".

Παράλληλα, στο υπόμνημα σημειώνεται ότι "διεκδικούμε κατοχύρωση ως βασικό αγαθό πρώτης ανάγκης το ρεύμα και το καύσιμο. Διεκδικούμε άμεσα: μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο 5%, πιο ευέλικτες μονάδες βάσης, ηλεκτρική διασύνδεση με διαφάνεια, φυσικό αέριο χωρίς καθυστερήσεις, ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με επαρκή αποθήκευση, ουσιαστικός μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός, φιλελευθεροποίηση της αγοράς, τερματισμός των καρτέλ και ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού, αναδιάρθρωση αγοράς με πραγματικές επιλογές για φθηνό ρεύμα σε νοικοκυριά, υποχρεωτική διαφάνεια, τακτική ενημέρωση για τιμές και όφελος ΑΠΕ".

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