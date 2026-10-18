Le Figaro: Υπό ασφυκτική πολιτική πίεση ο Μακρόν μετά τις λεηλασίες και τα επεισόδια στη Γαλλία

Τις πολιτικές συνέπειες που έχει για τον Εμανουέλ Μακρόν το κύμα επεισοδίων και λεηλασιών που σημειώθηκε σε πολλές πόλεις στη Γαλλία αναλύει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, εστιάζοντας στην αυξανόμενη πίεση προς τον Γάλλο πρόεδρο και την κυβέρνησή του.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, η έκταση των καταστροφών κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου στη Γαλλία, που πραγματοποιήθηκαν με φόντο την ακρίβεια και την αύξηση του κόστους ζωής, καθιστούσε αναγκαία την παρέμβαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, μέσω του έκτακτου διαγγέλματος το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, τα περιθώρια των δημόσιων δηλώσεών του ήταν περιορισμένα, καθώς έπρεπε να εμφανιστεί ως εγγυητής της εθνικής ενότητας και να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης.

Οι εικόνες από λεηλατημένα καταστήματα, σπασμένες βιτρίνες και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια και δημαρχεία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, εντείνοντας την κριτική προς την κυβέρνηση και τη δυσαρέσκεια σε τμήματα της γαλλικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με τη Le Figaro, ο Γάλλος πρόεδρος κλήθηκε να διαχειριστεί μια δύσκολη πολιτική εξίσωση: από τη μία πλευρά, να απαντήσει στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και ορισμένων δημάρχων για τους χειρισμούς των αρχών και, από την άλλη, να εκφράσει την αγανάκτηση των πολιτών για τις εικόνες βίας και καταστροφής.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση «στιγμή εξαιρετικής σοβαρότητας» και έκανε λόγο για «αχαλίνωτη βία».

Παράλληλα, απέδωσε τα επεισόδια σε «ταραχοποιούς από ομάδες της άκρας Αριστεράς, στους οποίους προστέθηκαν πολυάριθμοι εγκληματίες».

Η παρέμβασή του επιχείρησε να εκπέμψει μήνυμα αποφασιστικότητας, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής συνοχής.

Η κυβέρνηση αντιμέτωπη με την κριτική για τη διαχείριση των ταραχών

Οι χειρισμοί των αρχών έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από διαφορετικές κατευθύνσεις. Ορισμένοι επικρίνουν την έκταση της καταστολής, ενώ άλλοι θεωρούν ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν δεν ήταν επαρκή για την αποτροπή των καταστροφών. Παράλληλα, πολιτικές δυνάμεις ζητούν ακόμη και παραιτήσεις.

Για τον Μακρόν, η αποκατάσταση της δημόσιας τάξης αποτελεί πλέον κρίσιμο πολιτικό ζήτημα, καθώς η αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού και η προστασία της ασφάλειας των πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από την κυβέρνηση να εξετάσει συνολικά τη διαχείριση της κρίσης, δίνοντας έμφαση στις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες και στα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Ζήτησε, επίσης, σαφείς απαντήσεις και διαφάνεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα γεγονότα και να αποδοθούν ευθύνες.

Η πολιτική διάσταση ενόψει των προεδρικών εκλογών

Η χρονική συγκυρία προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κρίση. Όπως σημειώνει η Le Figaro, η αντιμετώπιση των ταραχών συνδέεται πλέον με την πολιτική παρακαταθήκη του Μακρόν και τη συζήτηση για την πορεία της Γαλλίας, σε ένα περιβάλλον αυξημένης πόλωσης και κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Το αίτημα για ασφάλεια και επιστροφή στην κανονικότητα συνυπάρχει με τα κοινωνικά προβλήματα που τροφοδότησαν τις κινητοποιήσεις, κυρίως την ακρίβεια και την επιβάρυνση του κόστους διαβίωσης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Μακρόν επιχείρησε να διαχωρίσει τους πολίτες που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις για να εκφράσουν τα αιτήματά τους από όσους προχώρησαν σε βανδαλισμούς και λεηλασίες. Η διάκριση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της προσέγγισής του, καθώς επιδιώκει να συνδυάσει την αντιμετώπιση της παραβατικότητας με την αναγνώριση των κοινωνικών αιτιών της δυσαρέσκειας.

Λογοδοσία και αποζημιώσεις για τις καταστροφές

Κεντρική θέση στο μήνυμα του Γάλλου προέδρου είχε η ανάγκη να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τις καταστροφές και να αποζημιωθούν όσοι υπέστησαν ζημιές.

«Καταστήματα λεηλατήθηκαν, δημόσια κτίρια και δημαρχεία δέχτηκαν επιθέσεις. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, όλοι αναρωτηθήκαμε πώς Γάλλοι μπορούν να το κάνουν αυτό στη Γαλλία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «τίποτα δεν το δικαιολογεί, τίποτα δεν το εξηγεί».

«Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν. Όσοι λεηλάτησαν πρέπει να αποζημιώσουν. Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», τόνισε.

Παράλληλα, η κυβέρνηση καλείται να στηρίξει τους επαγγελματίες, τους καταστηματάρχες, τους δημάρχους και τις τοπικές κοινωνίες που επλήγησαν. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να ενεργοποιήσει μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων, ώστε να κινητοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η απαραίτητη βοήθεια.

Η πρόκληση για την κυβέρνηση δεν περιορίζεται, ωστόσο, στην τιμωρία των δραστών. Το ζητούμενο είναι να αποδείξει ότι μπορεί να αποτρέψει την επανάληψη ανάλογων περιστατικών και να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας.

Αντιπαράθεση με την Αριστερά και έκκληση για πολιτική υπευθυνότητα

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του, ο Μακρόν άσκησε εμμέσως κριτική στην Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη στάση της απέναντι στις κινητοποιήσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εκκλήσεις για κινητοποιήσεις που οδηγούν σε αναταραχή υπονομεύουν τη δημοκρατία και τον δημόσιο διάλογο.

«Όλοι όσοι σήμερα σας λένε ότι το επείγον είναι να βγούμε στους δρόμους, να διαδηλώσουμε, να δημιουργήσουμε αταξία, έχουν μόνο έναν στόχο: να βλάψουν τη Δημοκρατία», δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται ένα ομαλό πολιτικό περιβάλλον ενόψει των προεδρικών εκλογών, οι οποίες, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, απέχουν έξι μήνες.

Κάλεσε, επίσης, τα πολιτικά κόμματα, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τα συνδικάτα να καταδικάσουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης, ζητώντας «ενότητα, ηρεμία και σεβασμό».

Από την πλευρά του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να συναντηθεί τις επόμενες ημέρες με εκπροσώπους των πολιτικών σχηματισμών, επιδιώκοντας σαφείς δημόσιες τοποθετήσεις για τα γεγονότα.

Η ανάλυση της Le Figaro καταλήγει στο πολιτικό βάρος που αποκτά η κρίση για τον Μακρόν: η κυβέρνηση καλείται να αποκαταστήσει την ασφάλεια και να διαχειριστεί την κοινωνική δυσαρέσκεια, ενώ η αντιπαράθεση για τις ευθύνες και τους χειρισμούς των αρχών παραμένει σε εξέλιξη.