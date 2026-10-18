Έξαλλος ο Ζελένσκι με τον Τραμπ: Πιέζει την Ουκρανία να παραδοθεί στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί ανοιχτά τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επιχειρεί να πιέσει το Κίεβο να συνθηκολογήσει με τη Ρωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται δημοσίευμα του Bloomberg.

Σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος καταγγέλλει ότι οι κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης δημιουργούν την εντύπωση πως επιχειρείται να εξαναγκαστεί το Κίεβο σε συνθηκολόγηση με τη Ρωσία. Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη στο Bloomberg, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ καθυστερούν την παράδοση κρίσιμων πυραύλων για τα συστήματα Patriot, ενώ κατήγγειλε και σκόπιμους περιορισμούς στη λειτουργία του Starlink στην Ουκρανία. Παράλληλα, αποκάλυψε νέα πρόταση προς την Ουάσιγκτον: να σταματήσει η Ουκρανία τις επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ, με αντάλλαγμα περισσότερους αναχαιτιστικούς πυραύλους.

«Έχουν γίνει κινήσεις με στόχο να εξαναγκαστεί η Ουκρανία να συνθηκολογήσει»

Ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον ως ιδιαίτερα δύσκολες, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η αμερικανική πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία εις βάρος της χώρας του.

«Πιστεύω ότι έχουν γίνει κινήσεις με στόχο να εξαναγκαστεί η Ουκρανία να συνθηκολογήσει», δήλωσε από το γραφείο του στο Κίεβο.

«Δεν λέω ότι αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκουν οι εταίροι μας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι Αμερικανοί εταίροι μας θεωρούν πως ο πόλεμος με τη Ρωσία μπορεί να τελειώσει πιο γρήγορα, εις βάρος της Ουκρανίας. Ωστόσο, αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται», πρόσθεσε.

Η ένταση ενισχύθηκε μετά τη συμφωνία που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιτεύχθηκε μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για περιορισμένη διάθεση ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά, με αντάλλαγμα την αποχή της Ουάσιγκτον από νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, ενώ έχει ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια.

Η πρόταση Ζελένσκι: Σταματούν οι επιθέσεις στα διυλιστήρια με αντάλλαγμα Patriot

Ο Ζελένσκι παρουσίασε την πρότασή του προς τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να περιορίσει τα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, εφόσον ενισχυθεί η αεράμυνά της.

«Η τελευταία πρότασή μου ήταν η εξής: Εμείς σταματάμε να πλήττουμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ στη Ρωσία και εσείς μας προμηθεύετε με πυραύλους για τα συστήματα Patriot, ώστε να προστατεύσουμε τις δικές μας εγκαταστάσεις. Εκείνοι, όμως, θέλουν απλώς να σταματήσουμε τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ντίζελ. Και αν τις πλήττουμε, θα μας διακόψουν την πρόσβαση σε κάτι άλλο», ανέφερε.

Η Ουκρανία έχει επίσης δηλώσει ότι θα μπορούσε να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια εάν η Μόσχα σταματούσε να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Ωστόσο, τα πλήγματα συνεχίζονται και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με το Κίεβο, ρωσικές επιθέσεις σε υποσταθμούς ηλεκτροδότησης άφησαν δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, ενώ στη Ρωσία καταγράφηκαν πυρκαγιές σε πετρελαϊκές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Καταγγελίες για περιορισμούς στο Starlink και καθυστερήσεις στους Patriot

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ για σκόπιμη επιβράδυνση της σύνδεσης μέσω Starlink, της δορυφορικής υπηρεσίας της SpaceX, η οποία είναι κρίσιμη για τις επιχειρήσεις των ουκρανικών δυνάμεων.

Ερωτηθείς ποιος ευθύνεται, υπέδειξε «τις αρχές, τον Λευκό Οίκο», επικαλούμενος πηγές που δεν κατονόμασε. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Ουκρανία η σύνδεση περιορίζεται όταν η ταχύτητα κίνησης υπερβαίνει τα 161 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ εκτός χώρας δεν ισχύει αντίστοιχος περιορισμός.

Οι καταγγελίες αυτές δεν συνοδεύτηκαν από ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον καθυστερεί την παράδοση αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, παρότι η Ουκρανία έχει ήδη πληρώσει για μέρος του εξοπλισμού.

«Έχουμε πληρώσει για τα όπλα», δήλωσε, αναφερόμενος στο πρόγραμμα PURL.

«Ένα μέρος των προμηθειών έχει εγκριθεί από την αμερικανική πλευρά, ενώ το υπόλοιπο όχι. Και αυτό δεν είναι τεχνικό ζήτημα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι ΗΠΑ προμηθεύουν πλέον το Κίεβο με μόλις 12 αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot τον μήνα, περίπου το ένα τέταρτο των ποσοτήτων που παραδίδονταν επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Όπως επισήμανε, η Ουκρανία πλέον αγοράζει τους πυραύλους, ενώ προηγουμένως τους λάμβανε ως στρατιωτική βοήθεια.

«Ο Τραμπ δεν μπορεί να αναγκάσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο»

Ο Ζελένσκι αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης του Αμερικανού προέδρου προς τη Μόσχα.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καλές σχέσεις με τον Πούτιν», δήλωσε.

«Ωστόσο, κάτι δεν λειτουργεί εδώ. Αυτή τη στιγμή, ο Τραμπ δεν μπορεί να αναγκάσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο», συμπλήρωσε.

Παρά την ένταση, ο Ουκρανός πρόεδρος διατηρεί επικοινωνία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, με τους οποίους εξετάζει το ενδεχόμενο νέας συνάντησης μέσα στην εβδομάδα.

«Έχουμε μπροστά μας επικίνδυνες ημέρες ενόψει των εκλογών»

Ο Ζελένσκι συνέδεσε τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης με τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Έχουμε μπροστά μας επικίνδυνες ημέρες ενόψει των εκλογών», ανέφερε.

«Κατά την προεκλογική περίοδο, η πολιτική γίνεται πολύ πιο σκληρή», δήλωσε. «Πιστεύω ότι τώρα τα πράγματα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, αλλά μετά τις εκλογές η ζωή θα συνεχιστεί και θεωρώ ότι το κλίμα θα είναι πιο ήρεμο».

Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Ουκρανία, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τον χειμώνα με σοβαρές ελλείψεις στην αντιαεροπορική άμυνα και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Οι ρωσικές επιθέσεις απειλούν επίσης τη θέρμανση και την υδροδότηση μεγάλων πόλεων.

Ο Ζελένσκι έκλεισε τη συνέντευξή του προειδοποιώντας ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από τη διαφωνία για τις τιμές των καυσίμων.

«Πιστεύω ότι όταν οι πιθανοί κίνδυνοι για την Ουκρανία έχουν διαστάσεις τσουνάμι, πρέπει να παρεμβαίνει κανείς όσο η κατάσταση θυμίζει ακόμη μια ήπια καταιγίδα. Θεωρώ ότι διακυβεύονται πολλά περισσότερα από τη συμφωνία για το ντίζελ».

ΠΗΓΗ: newsit.gr