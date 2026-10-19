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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουντό το σκηνικό του καιρού: Τσουχτερό κρύο απόψε - Κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

 19.10.2026 - 05:56
Μουντό το σκηνικό του καιρού: Τσουχτερό κρύο απόψε - Κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

Με αυξημένες νεφώσεις κάνει ποδαρικό η νέα εβδομάδα, ωστόσο δεν αναμένονται βροχές.

Η θερμοκρασία απόψε θα κάνει «βουτιά» στους 6 βαθμούς κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά ο καιρός

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα έιναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά, μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά και βόρεια παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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