Ρεύμα: Γιατί συνεχίζουν να «τσιμπούν» οι λογαριασμοί - Τα δύο σχέδια της ΑΗΚ που θα σας βοηθήσουν

Η τιμή του ηλεκτρισμού επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις και τις διακυμάνσεις στις τιμές των υγρών καυσίμων, ενώ η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και αποθήκευση καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική.

Μιλώντας στο ThemaOnline για το θέμα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, εξηγεί από τι διαμορφώνεται η τιμή της κιλοβατώρας, αναφέρεται στις δυνατότητες διευκόλυνσης των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και παρουσιάζει τα σχέδια της ΑΗΚ για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Γιατί παραμένει υψηλή η τιμή του ηλεκτρισμού στην Κύπρο

«Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η τιμή του ηλεκτρισμού στην Κύπρο εξαρτάται κυρίως από την τιμή των υγρών καυσίμων. Το 70% του λογαριασμού μας αφορά καύσιμο και CO2. Παράλληλα, υπάρχουν και χρεώσεις από τον ΦΠΑ, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 5% μετά από απόφαση της πολιτείας, κάτι που αποτελεί μεγάλη βοήθεια.

Επιπλέον, υπάρχει και το τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο εισπράττει η ΑΗΚ, αλλά αποδίδει στο Υπουργείο Ενέργειας. Οι διατιμήσεις είναι πλήρως ρυθμιζόμενες από τον ρυθμιστή, ενώ όλα τα έσοδα της ΑΗΚ καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ. Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί πολύ λόγω των διεθνών εξελίξεων, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η τιμή του ρεύματος στην Κύπρο».

Η τιμή της κιλοβατώρας και οι διακυμάνσεις στην αγορά καυσίμων

«Για τον μήνα Οκτώβριο, η τιμή είναι περίπου στα 33 σεντ την κιλοβατώρα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κάθε μήνα, για κάθε ένα σεντ αύξηση ή μείωση από τη βασική τιμή των καυσίμων (600 ευρώ τον μετρικό τόνο), η τιμή της κιλοβατώρας αυξάνεται ή μειώνεται με βάση μια φόρμουλα.

Η ΑΗΚ αγοράζει καύσιμο κάθε δύο με τρεις εβδομάδες και οφείλουμε να διατηρούμε αποθέματα. Με βάση αυτό το μείγμα, γίνεται αναπροσαρμογή της τιμής, η οποία υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο».

Εξοικονόμηση όπου μπορούμε

«Η ΑΗΚ αντιλαμβάνεται απόλυτα τις δυσκολίες που προκαλούνται στους καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, το πιο σημαντικό είναι να κάνει εξοικονόμηση ο κόσμος εκεί όπου μπορεί. Παράλληλα, είμαστε στη διάθεσή τους για να τους βοηθήσουμε, όσους αντικειμενικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να έρθουν να κάνουν μια συμφωνία και να την υπογράψουν, ώστε να μπορούν να πληρώσουν με μερικές δόσεις.

Θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν στο μυαλό τους ότι το χρεωστικό υπόλοιπο πρέπει να μειώνεται, καθώς θα έρθει ο επόμενος λογαριασμός. Πρέπει να είμαστε ίσοι και με τον κόσμο που πληρώνει από το υστέρημά του».

Το σχέδιο εξόφλησης με μηνιαίες πληρωμές

«Υπάρχει ένα σχέδιο εξόφλησης με μηνιαίες πληρωμές, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν όλοι οι πελάτες. Συγκεκριμένα, πληρώνουν κάθε μήνα μια δόση του ρεύματός τους. Η ΑΗΚ λαμβάνει τις καταναλώσεις του πελάτη για τους τελευταίους 12 μήνες και τις διαιρεί διά 12. Με βάση την τιμή της κιλοβατώρας που υπάρχει, προκύπτει ένα ποσό.

Το σχέδιο αυτό έχει πλεονεκτήματα, λόγω της εξομάλυνσης των εποχιακών αυξομειώσεων, ενώ παράλληλα μπορείς να κάνεις καλύτερο προγραμματισμό των μηνιαίων εξόδων του νοικοκυριού σου.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν γύρω στις 5 με 6 χιλιάδες πελάτες που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο σχέδιο. Η δόση αναπροσαρμόζεται κάθε κάποιους μήνες, ανάλογα με τη μέτρηση, καθώς γνωρίζουμε τις καταναλώσεις του κάθε σπιτιού».

Η ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται

«Είναι πολύ ψηλή και αυξημένη η τιμή του λογαριασμού. Ο λογαριασμός είναι αυξημένος κατά 15%, παρόλο που είναι μειωμένος ο ΦΠΑ. Φανταστήκατε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε αυτό; Θα ήταν στο 30% η αύξηση. Ο κόσμος που είναι κρίμα είναι αυτός που δεν έχει φωτοβολταϊκά στο σπίτι του.

Γι’ αυτό και είναι επείγον να εγκατασταθούν τα συστήματα αποθήκευσης. Πετάμε ενέργεια ουσιαστικά, αφού δεν έχουμε τρόπους να τη φυλάξουμε. Ήδη η ΑΗΚ προχωρά με το σχέδιο για να μπει ένα μεγάλο σύστημα αποθήκευσης στη Δεκέλεια. Ίσως να το σκεφτεί και ο κόσμος να βάλει μια μπαταρία για να αποθηκεύει ενέργεια».

Το σχέδιο «ΑΗΚ+» που στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες

«Το σχέδιο ΑΗΚ+ απευθύνεται μόνο στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Σε πρώτο στάδιο, αφορά εκείνους. Τα άτομα αυτά καθορίζονται από το κράτος και οι χρεώσεις τους είναι 20% πιο κάτω. Το σχέδιο τους δίνει την ευκαιρία να αντικαταστήσουν τα παλιά κλιματιστικά τους με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Όταν το κάνουν και υποβάλουν φωτογραφία και απόδειξη, η ΑΗΚ θα τους δώσει τα λεφτά. Η ΑΗΚ αναλαμβάνει το κόστος, ώστε να αντικατασταθούν τα ενεργοβόρα κλιματιστικά από τα σπίτια. Στόχος είναι να στηρίξουμε τους ευάλωτους.

Μέχρι στιγμής, ολοκληρώθηκαν 600 αιτήσεις. Το έργο αυτό θα συνεχιστεί ολόχρονα, ενώ έχουν ήδη εγκατασταθεί περίπου 1.000 καινούργια κλιματιστικά. Τα παλιά κλιματιστικά και οι συσκευές καταναλώνουν πάρα πολύ ρεύμα. Σιγά σιγά, θα το επεκτείνουμε σε όλους τους οικιακούς πληθυσμούς».