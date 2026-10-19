Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΡεύμα: Γιατί συνεχίζουν να «τσιμπούν» οι λογαριασμοί - Τα δύο σχέδια της ΑΗΚ που θα σας βοηθήσουν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Γιατί συνεχίζουν να «τσιμπούν» οι λογαριασμοί - Τα δύο σχέδια της ΑΗΚ που θα σας βοηθήσουν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 19.10.2026 - 06:00
Ρεύμα: Γιατί συνεχίζουν να «τσιμπούν» οι λογαριασμοί - Τα δύο σχέδια της ΑΗΚ που θα σας βοηθήσουν

Αυξημένοι παραμένουν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο, με τα νοικοκυριά να συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωπα με το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Η τιμή του ηλεκτρισμού επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις και τις διακυμάνσεις στις τιμές των υγρών καυσίμων, ενώ η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και αποθήκευση καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική.

Μιλώντας στο ThemaOnline για το θέμα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, εξηγεί από τι διαμορφώνεται η τιμή της κιλοβατώρας, αναφέρεται στις δυνατότητες διευκόλυνσης των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και παρουσιάζει τα σχέδια της ΑΗΚ για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Γιατί παραμένει υψηλή η τιμή του ηλεκτρισμού στην Κύπρο

«Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η τιμή του ηλεκτρισμού στην Κύπρο εξαρτάται κυρίως από την τιμή των υγρών καυσίμων. Το 70% του λογαριασμού μας αφορά καύσιμο και CO2. Παράλληλα, υπάρχουν και χρεώσεις από τον ΦΠΑ, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 5% μετά από απόφαση της πολιτείας, κάτι που αποτελεί μεγάλη βοήθεια.

Επιπλέον, υπάρχει και το τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο εισπράττει η ΑΗΚ, αλλά αποδίδει στο Υπουργείο Ενέργειας. Οι διατιμήσεις είναι πλήρως ρυθμιζόμενες από τον ρυθμιστή, ενώ όλα τα έσοδα της ΑΗΚ καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ. Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί πολύ λόγω των διεθνών εξελίξεων, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η τιμή του ρεύματος στην Κύπρο».

Η τιμή της κιλοβατώρας και οι διακυμάνσεις στην αγορά καυσίμων

«Για τον μήνα Οκτώβριο, η τιμή είναι περίπου στα 33 σεντ την κιλοβατώρα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κάθε μήνα, για κάθε ένα σεντ αύξηση ή μείωση από τη βασική τιμή των καυσίμων (600 ευρώ τον μετρικό τόνο), η τιμή της κιλοβατώρας αυξάνεται ή μειώνεται με βάση μια φόρμουλα.

Η ΑΗΚ αγοράζει καύσιμο κάθε δύο με τρεις εβδομάδες και οφείλουμε να διατηρούμε αποθέματα. Με βάση αυτό το μείγμα, γίνεται αναπροσαρμογή της τιμής, η οποία υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο».

Εξοικονόμηση όπου μπορούμε

«Η ΑΗΚ αντιλαμβάνεται απόλυτα τις δυσκολίες που προκαλούνται στους καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, το πιο σημαντικό είναι να κάνει εξοικονόμηση ο κόσμος εκεί όπου μπορεί. Παράλληλα, είμαστε στη διάθεσή τους για να τους βοηθήσουμε, όσους αντικειμενικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να έρθουν να κάνουν μια συμφωνία και να την υπογράψουν, ώστε να μπορούν να πληρώσουν με μερικές δόσεις.

Θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν στο μυαλό τους ότι το χρεωστικό υπόλοιπο πρέπει να μειώνεται, καθώς θα έρθει ο επόμενος λογαριασμός. Πρέπει να είμαστε ίσοι και με τον κόσμο που πληρώνει από το υστέρημά του».

Το σχέδιο εξόφλησης με μηνιαίες πληρωμές

«Υπάρχει ένα σχέδιο εξόφλησης με μηνιαίες πληρωμές, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν όλοι οι πελάτες. Συγκεκριμένα, πληρώνουν κάθε μήνα μια δόση του ρεύματός τους. Η ΑΗΚ λαμβάνει τις καταναλώσεις του πελάτη για τους τελευταίους 12 μήνες και τις διαιρεί διά 12. Με βάση την τιμή της κιλοβατώρας που υπάρχει, προκύπτει ένα ποσό.

Το σχέδιο αυτό έχει πλεονεκτήματα, λόγω της εξομάλυνσης των εποχιακών αυξομειώσεων, ενώ παράλληλα μπορείς να κάνεις καλύτερο προγραμματισμό των μηνιαίων εξόδων του νοικοκυριού σου.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν γύρω στις 5 με 6 χιλιάδες πελάτες που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο σχέδιο. Η δόση αναπροσαρμόζεται κάθε κάποιους μήνες, ανάλογα με τη μέτρηση, καθώς γνωρίζουμε τις καταναλώσεις του κάθε σπιτιού».

Η ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται

«Είναι πολύ ψηλή και αυξημένη η τιμή του λογαριασμού. Ο λογαριασμός είναι αυξημένος κατά 15%, παρόλο που είναι μειωμένος ο ΦΠΑ. Φανταστήκατε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε αυτό; Θα ήταν στο 30% η αύξηση. Ο κόσμος που είναι κρίμα είναι αυτός που δεν έχει φωτοβολταϊκά στο σπίτι του.

Γι’ αυτό και είναι επείγον να εγκατασταθούν τα συστήματα αποθήκευσης. Πετάμε ενέργεια ουσιαστικά, αφού δεν έχουμε τρόπους να τη φυλάξουμε. Ήδη η ΑΗΚ προχωρά με το σχέδιο για να μπει ένα μεγάλο σύστημα αποθήκευσης στη Δεκέλεια. Ίσως να το σκεφτεί και ο κόσμος να βάλει μια μπαταρία για να αποθηκεύει ενέργεια».

Το σχέδιο «ΑΗΚ+» που στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες

«Το σχέδιο ΑΗΚ+ απευθύνεται μόνο στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Σε πρώτο στάδιο, αφορά εκείνους. Τα άτομα αυτά καθορίζονται από το κράτος και οι χρεώσεις τους είναι 20% πιο κάτω. Το σχέδιο τους δίνει την ευκαιρία να αντικαταστήσουν τα παλιά κλιματιστικά τους με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Όταν το κάνουν και υποβάλουν φωτογραφία και απόδειξη, η ΑΗΚ θα τους δώσει τα λεφτά. Η ΑΗΚ αναλαμβάνει το κόστος, ώστε να αντικατασταθούν τα ενεργοβόρα κλιματιστικά από τα σπίτια. Στόχος είναι να στηρίξουμε τους ευάλωτους.

Μέχρι στιγμής, ολοκληρώθηκαν 600 αιτήσεις. Το έργο αυτό θα συνεχιστεί ολόχρονα, ενώ έχουν ήδη εγκατασταθεί περίπου 1.000 καινούργια κλιματιστικά. Τα παλιά κλιματιστικά και οι συσκευές καταναλώνουν πάρα πολύ ρεύμα. Σιγά σιγά, θα το επεκτείνουμε σε όλους τους οικιακούς πληθυσμούς».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σοκ στον Ισημερινό - Ιερέας σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του σταυρός
Ανείπωτη τραγωδία: 25χρονη influencer κατέρρευσε ξαφνικά και πέθανε - Δείτε φωτογραφία και βίντεο
Δεν το περίμενε κανείς: Η πράξη Κύπριου μαθητή που παρέσυρε και τους συμμαθητές του - Δείτε φωτογραφία
Δεν έπεσαν για ύπνο ακόμη τα φίδια - Πολίτες τα βρίσκουν παντού στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία
Συγκινητικό περιστατικό με νεαρό στην Κύπρο - «Η καλοσύνη δεν έχει χώρα, φυλή, χρώμα ή θρησκεία» - Τι έγινε
Τραγωδία: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έπεσε στην Πιερία - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μουντό το σκηνικό του καιρού: Τσουχτερό κρύο απόψε - Κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

 19.10.2026 - 05:56
Επόμενο άρθρο

ΕΔΕΚ: Έντονη αντίδραση στην ηγεσία Σοφίας Μακρή -Επιστολή από την πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου για περιφρόνηση των θεσμών- Στο επίκεντρο απολύσεις προσωπικού

 19.10.2026 - 06:01
ΕΔΕΚ: Έντονη αντίδραση στην ηγεσία Σοφίας Μακρή -Επιστολή από την πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου για περιφρόνηση των θεσμών- Στο επίκεντρο απολύσεις προσωπικού

ΕΔΕΚ: Έντονη αντίδραση στην ηγεσία Σοφίας Μακρή -Επιστολή από την πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου για περιφρόνηση των θεσμών- Στο επίκεντρο απολύσεις προσωπικού

Σοβαρές διαστάσεις προσλαμβάνει η εσωκομματική κρίση στην ΕΔΕΚ, με την έντονη αντίδραση στελεχών του κόμματος, απέναντι στους χειρισμούς της Προέδρου, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, να αποτυπώνεται πλέον και σε γραπτή παρέμβαση προς την ίδια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΕΔΕΚ: Έντονη αντίδραση στην ηγεσία Σοφίας Μακρή -Επιστολή από την πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου για περιφρόνηση των θεσμών- Στο επίκεντρο απολύσεις προσωπικού

ΕΔΕΚ: Έντονη αντίδραση στην ηγεσία Σοφίας Μακρή -Επιστολή από την πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου για περιφρόνηση των θεσμών- Στο επίκεντρο απολύσεις προσωπικού

  •  19.10.2026 - 06:01
Ρεύμα: Γιατί συνεχίζουν να «τσιμπούν» οι λογαριασμοί - Τα δύο σχέδια της ΑΗΚ που θα σας βοηθήσουν

Ρεύμα: Γιατί συνεχίζουν να «τσιμπούν» οι λογαριασμοί - Τα δύο σχέδια της ΑΗΚ που θα σας βοηθήσουν

  •  19.10.2026 - 06:00
Τι γίνεται όταν το παιδί σου δέχεται bullying ή βία στο σχολείο; Τι πρέπει να ξέρουν όλοι οι γονείς στην Κύπρο

Τι γίνεται όταν το παιδί σου δέχεται bullying ή βία στο σχολείο; Τι πρέπει να ξέρουν όλοι οι γονείς στην Κύπρο

  •  19.10.2026 - 06:03
Μουντό το σκηνικό του καιρού: Τσουχτερό κρύο απόψε - Κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

Μουντό το σκηνικό του καιρού: Τσουχτερό κρύο απόψε - Κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

  •  19.10.2026 - 05:56
Συναγερμός στη Λεμεσό: Παρανάλωμα του πυρός δύο οχήματα την ίδια ώρα και στην ίδια περιοχή

Συναγερμός στη Λεμεσό: Παρανάλωμα του πυρός δύο οχήματα την ίδια ώρα και στην ίδια περιοχή

  •  19.10.2026 - 06:06
Σε «πύρινο κλοιό» η Γαλλία: «Βομβαρδισμένο τοπίο» οι πόλεις - Ανένδοτος παραμένει ο Μακρόν

Σε «πύρινο κλοιό» η Γαλλία: «Βομβαρδισμένο τοπίο» οι πόλεις - Ανένδοτος παραμένει ο Μακρόν

  •  19.10.2026 - 06:16
Ρούμπιο για Ελλάδα: Πολύ σημαντική χώρα και σπουδαίος σύμμαχος - Aξίζει έναν ισχυρό πρέσβη με την πλήρη εμπιστοσύνη του Τραμπ

Ρούμπιο για Ελλάδα: Πολύ σημαντική χώρα και σπουδαίος σύμμαχος - Aξίζει έναν ισχυρό πρέσβη με την πλήρη εμπιστοσύνη του Τραμπ

  •  19.10.2026 - 06:25
Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά» σήμερα – Τα παράξενα ονόματα που έχουν την τιμητική τους

Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά» σήμερα – Τα παράξενα ονόματα που έχουν την τιμητική τους

  •  19.10.2026 - 06:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα