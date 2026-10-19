ΕΔΕΚ: Έντονη αντίδραση στην ηγεσία Σοφίας Μακρή -Επιστολή από την πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου για περιφρόνηση των θεσμών- Στο επίκεντρο απολύσεις προσωπικού

Σοβαρές διαστάσεις προσλαμβάνει η εσωκομματική κρίση στην ΕΔΕΚ, με την έντονη αντίδραση στελεχών του κόμματος, απέναντι στους χειρισμούς της Προέδρου, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, να αποτυπώνεται πλέον και σε γραπτή παρέμβαση προς την ίδια.

Περισσότερα από τα μισά μέλη του Πολιτικού Γραφείου συνυπέγραψαν και απέστειλαν επιστολή σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, θέτοντας ζήτημα «περιφρόνησης του Πολιτικού Γραφείου και διασάλευσης της θεσμικής τάξης».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Themaonline, η αντίδραση συνδέεται με μια σειρά χειρισμών, που έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ηγεσίας, με βασικό σημείο αναφοράς την απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεννόησης, γύρω από αποφάσεις, που επηρεάζουν τόσο την οργανωτική λειτουργία, όσο και την πολιτική παρουσία του κόμματος.

Ενδεικτικό της έντασης που επικρατεί, είναι το γεγονός ότι η συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου αναβλήθηκε δύο φορές, λόγω μη απαρτίας, καθώς η πλειοψηφία των μελών δεν προσήλθε, διαμαρτυρόμενη για τον τρόπο, με τον οποίο η Πρόεδρος του κόμματος ασκεί τα καθήκοντά της.

Η εξέλιξη αυτή, καταδεικνύει το βάθος της δυσαρέσκειας και την ανάγκη που διαπιστώνουν στελέχη της ΕΔΕΚ, για επαναφορά της θεσμικής λειτουργίας και ουσιαστική συμμετοχή των συλλογικών οργάνων, στη λήψη αποφάσεων.

Οι απολύσεις και οι αποφάσεις χωρίς προηγούμενη έγκριση

Ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, αφορά τις απολύσεις προσωπικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Themaonline, μέλη του Πολιτικού Γραφείου, αντιδρούν έντονα στους χειρισμούς της Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι απομακρύνθηκαν εργαζόμενοι, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγκριση του συλλογικού οργάνου, παρά τις δεσμεύσεις που, όπως αναφέρουν, είχαν δοθεί.

Η δυσαρέσκεια, δεν περιορίζεται στην ουσία των αποφάσεων, αλλά επεκτείνεται και στη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Στο εσωτερικό της ηγεσίας διατυπώνεται η θέση ότι, ακόμη και όταν προκύπτει ανάγκη για δύσκολες αποφάσεις, αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται με σεβασμό στις προβλεπόμενες διαδικασίες και με την απαραίτητη ενημέρωση, των αρμοδίων οργάνων.

Χωρίς επικοινωνία με την υπόλοιπη ηγεσία

Πέραν των απολύσεων, ένα ακόμη ζήτημα που προκαλεί έντονο προβληματισμό, αφορά την επικοινωνία της Προέδρου, με την υπόλοιπη ηγεσία του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή δεν διατηρεί την αναγκαία επαφή και τακτική συνεννόηση, με τα υπόλοιπα στελέχη της ηγεσίας.

Η κατάσταση αυτή, όπως περιγράφεται από κομματικές πηγές, έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον, στο οποίο η ενημέρωση για σημαντικά ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας του κόμματος είναι περιορισμένη, με στελέχη να εκφράζουν δυσαρέσκεια για τον παραγκωνισμό τους από διαδικασίες, που θεωρούν ότι θα έπρεπε να είναι συλλογικές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην κατάργηση της πρωινής ενημέρωσης, μιας καθιερωμένης πρακτικής που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εφαρμόζεται διαχρονικά στην ΕΔΕΚ. Η πρωινή ενημέρωση, αποτελούσε σημείο συντονισμού για τα ζητήματα της ημέρας, επιτρέποντας στα στελέχη, να έχουν κοινή εικόνα για τις εξελίξεις και τις προτεραιότητες του κόμματος.

Η διακοπή αυτής της διαδικασίας, προστίθεται σύμφωνα με τις επικρίσεις που διατυπώνονται, σε μια ευρύτερη εικόνα απομάκρυνσης της Προέδρου, από την υπόλοιπη ηγεσία, με αποτέλεσμα να εντείνονται τα ερωτήματα, για τον τρόπο λειτουργίας του κομματικού μηχανισμού.

Ούτε ενημέρωση για τις πολιτικές επαφές

Αντίστοιχος προβληματισμός καταγράφεται και για τις επαφές που πραγματοποιεί η Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, με πολιτειακούς και κομματικούς παράγοντες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Themaonline, τα μέλη της ηγεσίας δεν ενημερώνονται επαρκώς, ούτε για συναντήσεις πολιτικής σημασίας, ακόμη και όταν αυτές αφορούν επαφές, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αρχηγούς άλλων κομμάτων.

Το γεγονός αυτό, προκαλεί πρόσθετες αντιδράσεις, καθώς οι συγκεκριμένες συναντήσεις δεν αφορούν αποκλειστικά την προσωπική δραστηριότητα της Προέδρου, αλλά ενδέχεται να συνδέονται με ευρύτερες πολιτικές επιλογές και σχεδιασμούς της ΕΔΕΚ.

Η απουσία ενημέρωσης για τέτοιου είδους επαφές ενισχύει τις ανησυχίες στελεχών, ότι η πολιτική εκπροσώπηση του κόμματος ασκείται χωρίς την απαιτούμενη εσωτερική διαβούλευση. Το ζήτημα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές συνεργασίες ενόψει μάλιστα των προεδρικών εκλογών του 2028 και οι μελλοντικές κατευθύνσεις της παράταξης, αποτελούν θέματα αυξημένου ενδιαφέροντος.

Η επιστολή και το μήνυμα προς την Πρόεδρο

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η επιστολή που απέστειλαν περισσότερα από τα μισά μέλη του Πολιτικού Γραφείου, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Η αναφορά σε «περιφρόνηση του Πολιτικού Γραφείου και διασάλευση της θεσμικής τάξης» αποτυπώνει την ένταση των ενστάσεων και την απαίτηση να αποκατασταθεί η λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Η αντίδραση των στελεχών, δεν αφορά απλώς διαφωνίες, με συγκεκριμένες αποφάσεις. Αγγίζει τον τρόπο άσκησης της ηγεσίας, την ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων και την ανάγκη να υπάρχει συνεννόηση πριν από ενέργειες με σημαντικές οργανωτικές ή πολιτικές συνέπειες.

Το επόμενο διάστημα, αναμένεται να καταδείξει κατά πόσο θα υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στις ενστάσεις, που έχουν διατυπωθεί. Η αποκατάσταση της επικοινωνίας, η διασφάλιση της θεσμικής λειτουργίας και η ενεργός συμμετοχή του Πολιτικού Γραφείου, στις κρίσιμες αποφάσεις αποτελούν πλέον βασικά ζητήματα, για την εσωτερική συνοχή της ΕΔΕΚ.

Καταστατικό Συνέδριο εν μέσω εσωκομματικών τριγμών

Μέσα σε αυτό το κλίμα εσωτερικής έντασης, η ΕΔΕΚ προετοιμάζεται για το Καταστατικό Συνέδριο της 25ης Οκτωβρίου, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για την οργανωτική λειτουργία και τη μελλοντική πορεία του κόμματος. Η διαδικασία, πραγματοποιείται σε μια περίοδο, κατά την οποία ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και συμμετοχής των συλλογικών οργάνων βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Μεταξύ των αλλαγών που προωθούνται περιλαμβάνεται ο σαφέστερος καθορισμός των περιπτώσεων στις οποίες ένα μέλος χάνει την κομματική του ιδιότητα, με στόχο να αποφεύγονται αμφισβητήσεις και αποφάσεις, χωρίς ξεκάθαρη αιτιολόγηση, ενώ συζητούνται αλλαγές στις προϋποθέσεις άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των μελών και στα χρόνια συνεχούς παρουσίας που απαιτούνται για τη διεκδίκηση θέσης στην ανώτατη ηγεσία.

Το κατά πόσο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της ΕΔΕΚ, θα κριθεί από το περιεχόμενο των τελικών εισηγήσεων και τις αποφάσεις των συνέδρων. Ωστόσο, μέσα στις σημερινές συνθήκες, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το ευρύτερο ζήτημα της λειτουργίας των κομματικών οργάνων, της κατανομής αρμοδιοτήτων και της διασφάλισης ουσιαστικής συμμετοχής, στη λήψη αποφάσεων.

Το Καταστατικό Συνέδριο, δεν αφορά επομένως, μόνο την αναθεώρηση επιμέρους προνοιών. Αναδεικνύει και το ερώτημα, κατά πόσο οι νέοι κανόνες, θα διασφαλίζουν σαφείς διαδικασίες, διαφάνεια και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Προέδρου και των συλλογικών οργάνων. Σε μια περίοδο, κατά την οποία περισσότερα από τα μισά μέλη του Πολιτικού Γραφείου, έχουν ήδη εκφράσει έντονα τις διαφωνίες τους με την υφιστάμενη λειτουργία, η συζήτηση για το Καταστατικό αποκτά πρόσθετη βαρύτητα.

Το ζητούμενο είναι, κατά πόσο οι αποφάσεις του Συνεδρίου, θα συμβάλλουν σε ένα σαφέστερο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα περιορίζει τις ασάφειες ως προς τις αρμοδιότητες και θα ενισχύει τη συλλογική λειτουργία. Οι εξελίξεις γύρω από το Καταστατικό, σε συνδυασμό με την επιστολή προς την Πρόεδρο και τις διαφωνίες στο Πολιτικό Γραφείο, καθιστούν το επικείμενο Συνέδριο μια κρίσιμη δοκιμασία για τις εσωτερικές διαδικασίες της ΕΔΕΚ.