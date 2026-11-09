Μυστηριώδεις κόκκινες λάμψεις στον ουρανό της Κύπρου: Το σπάνιο φαινόμενο που κατέγραψαν σε Λεμεσό και Κάβο Γκρέκο - Φωτογραφία

Πρόκειται για τα λεγόμενα Red Sprites, κόκκινες ηλεκτρικές εκκενώσεις που εμφανίζονται για ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα, πάνω από ισχυρές καταιγίδες.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν εντύπωση, καθώς στον σκοτεινό ουρανό διακρίνονται κόκκινοι σχηματισμοί που θυμίζουν φωτεινές μέδουσες ή παράξενα δέντρα.

Η εντυπωσιακή φωτογραφία από τη Λεμεσό

Ο Θεόδουλος Γιωργαλλή κατάφερε να καταγράψει το φαινόμενο από την περιοχή Lady's Mile στη Λεμεσό, έπειτα από αρκετές προσπάθειες και μεγάλη υπομονή.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Μετά από αρκετές προσπάθειες και αρκετή υπομονή, επιτέλους κατάφερα να φωτογραφίσω τα πρώτα μου Red Sprites χθες το βράδυ στην περιοχή του Lady's Mile, στη Λεμεσό!»

Ο ίδιος περιέγραψε την εμπειρία ως ξεχωριστή και μοναδική, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο που ήθελε εδώ και καιρό να καταγράψει.

Στη φωτογραφία του, οι κόκκινες λάμψεις διακρίνονται ψηλά στον έναστρο ουρανό, πάνω από τη θάλασσα.

Κόκκινες λάμψεις και πάνω από το Κάβο Γκρέκο

Ακόμη μία εντυπωσιακή καταγραφή δημοσίευσε ο φωτογράφος Γιώργος Παρασκευαΐδης, ο οποίος απαθανάτισε Red Sprites από το Κάβο Γκρέκο, το βράδυ της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου.

Στο φωτογραφικό του κάδρο διακρίνεται το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, με τους κόκκινους ηλεκτρικούς σχηματισμούς να εμφανίζονται ψηλά στον ουρανό.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή από τα αστέρια και τη λάμψη στον ορίζοντα.

Ο φωτογράφος ανέφερε ότι πραγματοποίησε αρκετές καταγραφές του φαινομένου, αποτυπώνοντας επίσης το νεφέλωμα της Ροζέτας και τη ζώνη του Ωρίωνα.

Τι είναι τα Red Sprites και γιατί εμφανίζονται;

Παρότι οι εικόνες μπορεί να μοιάζουν μυστηριώδεις, το φαινόμενο έχει επιστημονική εξήγηση.

Τα Red Sprites, γνωστά και ως κόκκινα ξωτικά, ανήκουν στην κατηγορία των παροδικών φωτεινών φαινομένων της ανώτερης ατμόσφαιρας.

Σύμφωνα με τη NASA, εμφανίζονται σε ύψος περίπου 50 έως 90 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης, πολύ ψηλότερα από τα συνηθισμένα σύννεφα και τις αστραπές που παρατηρούμε κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Δημιουργούνται από ηλεκτρικές διεργασίες που συνδέονται με ισχυρούς κεραυνούς και διαρκούν συνήθως μόλις μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα τους σχετίζεται με τη διέγερση του αζώτου στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να τα δούμε;

Ένα Red Sprite μπορεί να εμφανιστεί και να εξαφανιστεί πριν προλάβει κάποιος να ανοιγοκλείσει τα μάτια του.

Για τον λόγο αυτό, η φωτογράφισή του απαιτεί κατάλληλες καιρικές συνθήκες, μεγάλη υπομονή και ειδικές φωτογραφικές τεχνικές.

Επιπλέον, οι καταιγίδες πάνω από τις οποίες δημιουργούνται μπορεί να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τον φωτογράφο.

Έτσι, κάποιος μπορεί να παρατηρεί σχετικά καθαρό ουρανό στην περιοχή όπου βρίσκεται, ενώ οι ηλεκτρικές εκκενώσεις συμβαίνουν πολύ ψηλά πάνω από απομακρυσμένα καταιγιδοφόρα νέφη.

Ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα

Οι δύο καταγραφές από τη Λεμεσό και το Κάβο Γκρέκο αναδεικνύουν μια διαφορετική, λιγότερο γνωστή πλευρά των ατμοσφαιρικών φαινομένων.

Οι κόκκινες λάμψεις δεν αποτελούν κάτι ανεξήγητο ή μεταφυσικό, αλλά ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που οι επιστήμονες συνεχίζουν να μελετούν.

Χάρη στην υπομονή των φωτογράφων, το κυπριακό κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει εικόνες που σπάνια καταφέρνουμε να δούμε με γυμνό μάτι.