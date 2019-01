Παρακάτω θα βρείτε τα κορυφαία trends που πρέπει να προσέξετε το 2019 εάν θέλετε το brand ή η εταιρεία σας να ξεχωρίσει.



1. Micro-moments



Η χρήση του τηλεφώνου αυξάνεται κάθε χρόνο, με το 96% των χρηστών παγκοσμίως να το χρησιμοποιούν από 1 έως 7 ώρες καθημερινά (η πλειοψηφία, το 29%, χρησιμοποιεί το τηλέφωνο από 3 έως 5 ώρες), δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο πολλά ‘micro-moments’. Ως micro-moments η Google ορίζει τις στιγμές κατά τις οποίες οι χρήστες στρέφονται στα κινητά τους προκειμένου να ικανοποιήσουν μία άμεση ανάγκη τους: να προβούν σε κάποια αγορά, να πάνε κάπου, να κάνουν κάτι ή να βρουν πληροφορίες.

Οι digital marketers θα πρέπει να εντοπίσουν και να προβλέψουν αυτές τις υψηλού ενδιαφέροντος στιγμές έτσι ώστε η εταιρεία και το brand που εκπροσωπούν να παραμείνουν στα πράγματα. Έχετε παρατηρήσει ότι όταν κάποιος χρήστης αναζητά διακοπές για κάποιο προορισμό, όπως για παράδειγμα στην Κύπρο, είναι πολύ πιθανόν να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη και την επόμενη ημέρα; Εάν ο πελάτης σας είναι ένα ξενοδοχείο ή κάποια επιχείρηση φιλοξενίας στην Κύπρο, τότε χρειάζεται η εφαρμογή μιας digital στρατηγικής έτσι ώστε να προσελκύσετε το ενδιαφέρον αυτών των χρηστών μέσω μιας στοχευμένης διαφήμισης που θα εμφανίζεται στον συγκεκριμένο χρήστη τη στιγμή που θα ελέγξει το κινητό του τηλέφωνο.

Άλλα παραδείγματα ‘micro-moments’ είναι το μικρό χρονικό περιθώριο όταν οι άνθρωποι ξυπνάνε (οι περισσότεροι συνήθως ξυπνάνε περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα και αναμένεται να ελέγξουν το κινητό τους τηλέφωνο εντός 15 λεπτών αφότου ξυπνήσουν), κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στη δουλειά και κατά την καθημερινή μετακίνηση τους. Αναγνωρίστε ποιες είναι αυτές οι «στιγμές» για το κοινό σας και δείτε το online engagement να απογειώνεται.

2. Micro-influencers



Σκεφτείτε για λίγο ποιο είναι το βασικό πρόβλημα στις παραδοσιακές τηλεοπτικές διαφημίσεις. Εκτός του ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε ιδιαίτερα εάν το μήνυμα σας θα φτάσει στο κοινό στόχο, έχετε να ανταγωνιστείτε πολλές άλλες εταιρείες που έχουν πληρώσει για διαφημίσεις την ίδια χρονική στιγμή με εσάς. Τα Social media, κυρίως το Instagram, ανέδειξαν μία νέα μορφή διαφήμισης μέσων των influencers, οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν το brand σας σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Όπως, όμως, συνέβη και με την τηλεοπτική διαφήμιση, έτσι και οι influencers στο Instagram γιγαντώθηκαν, με τους marketeers να αντιμετωπίζουν σχεδόν το ίδιο πρόβλημα στόχευσης με την τηλεόραση.

Στραφείτε στους micro-influencer. Είναι λογαριασμοί που χειρίζονται άτομα που δεν είναι διάσημα και έχουν λιγότερους followers. Επίσης, οι micro-influencers τις περισσότερες φορές εστιάζουν σε ένα θέμα μόνο (μακιγιάζ, μαγείρεμα, τεχνολογία, ταινίες κ.λπ.), προσφέροντας μεγαλύτερη στόχευση.

Οι micro-influencers θεωρούνται περισσότερο αυθεντικοί, και οι followers τους εμπιστεύονται περισσότερο, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερο engagement. Αναζητήστε micro-influencers που δραστηριοποιούνται σε τομέα που ταιριάζει στην εταιρεία σας και χρησιμοποιήστε τους για να προωθήσετε το brand σας. Η σωστή αξιοποίηση των micro-influencers θα αυξήσει τα ποσοστά engagement των online χρηστών με την εταιρεία ή το brand σας, με πολύ λιγότερα χρήματα.

3. Social media stories



Το Visual content γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, για αυτό το λόγο πλέον σχεδόν όλες οι πλατφόρμες social media προσφέρουν το ‘story’ feature. Αυτό το απλό χαρακτηριστικό σας δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε πιο χαλαρό περιεχόμενο καθώς τα video που δημοσιεύονται εξαφανίζονται μετά από ένα 24ωρο. Η αίσθηση του επείγοντος, η παρακολούθηση και η αλληλεπίδραση προτού εξαφανιστεί το βίντεο, δουλεύει επίσης υπέρ των marketer καθώς αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται και τα ποσοστά engagement του κοινού σας.

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2018, η Block Party εκτιμά ότι υπάρχουν 970 εκατομμύρια λογαριασμοί σε Instagram, Snapchat, WhatsApp και Facebook Messenger που δημοσιεύουν stories καθημερινά. Η ίδια μελέτη παρουσιάζει αύξηση στην ανάρτηση stories σε ποσοστό 842% σε σχέση με το 2016! Αυτή τη στιγμή, το 50% των επιχειρήσεων δημοσιεύουν stories, με μέσο όρο 2.9 stories ανά εβδομάδα. Τα Brands και οι εταιρείες που είναι πολύ active στο Instagram παρουσιάζουν πλέον τον ίδιο αριθμό αναρτήσεων stories με τις κανονικές δημοσιεύσεις στο feed τους.

Πειραματιστείτε με το χαρακτηριστικό αυτό και ενσωματώστε την ταυτότητα του brand σας μέσα στα stories, χτίζοντας μια συνεχή επικοινωνία με το κοινό σας! Προσπαθήστε να προσελκύσετε το κοινό σας μέσα από συχνές αναρτήσεις με engaging και entertaining περιεχόμενο σε όλες τις πλατφόρμες social media και προσθέστε την προσωπική σας πινελιά για να ξεχωρίσετε.



4. Chatbots και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)



Η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς και ενώ οι marketeers ήταν κάποτε διστακτικοί να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στα digital marketing πλάνα τους, πλέον έχουν αλλάξει άποψη! Η Τεχνητή Νοημοσύνη διαθέτει μεγάλο αριθμό εφαρμογών στον κλάδο του μάρκετινγκ, κυρίως με τη μορφή chatbots και αλγορίθμων που εντοπίζουν τις τάσεις και δίνουν στην επιχείρηση πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Τα Chatbots - προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που μπορούν να συνομιλούν απευθείας με τους χρήστες με βάση τις λέξεις-κλειδιά που δίνονται - θεωρούνται ιδανικά για χρήστες που αναζητούν βασικές υπηρεσίες και πληροφορίες ή ακόμη και για σελίδες e-commerce. Τα Chatbots μπορούν να προσφέρουν γρήγορες απαντήσεις και σαφείς οδηγίες στους χρήστες, χωρίς την ενεργό συμμετοχή ενός ανθρώπου. Σύμφωνα με το Global Market Insights, μέχρι το 2024 η αγορά των Chatbot θα φτάσει τα $ 1,34 δισ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αγορά φθηνότερου διαφημιστικού χώρου. Το Programmatic advertising βοηθά τους marketers να αγοράζουν διαφημιστικό χώρο γρήγορα και αποτελεσματικά, παρακάμπτοντας τη διαδικασία RFP - διαπραγματεύσεις με ανθρώπους και αποστολή εντολών εισαγωγής χειροκίνητα. Το να επιτρέπεται σε ένα πρόγραμμα να αγοράζει διαφημίσεις μειώνει το κόστος και καθιστά τη διαδικασία πολύ πιο αποτελεσματική. Η επένδυση στη ψηφιακή τεχνολογία είναι απαραίτητη για το 2019.

5. Χιούμορ

Η Nike τάραξε τα νερά των social media τον Σεπτέμβριο, όταν λάνσαρε μια διαφήμιση που εστίαζε σε ένα αμφιλεγόμενο θέμα στις ΗΠΑ, τη διαμαρτυρία επαγγελματιών αθλητών κατά της αστυνομικής βίας. Μιλώντας για ένα θέμα που διχάζει, η διαφήμιση αύξησε τις αναφορές στη Nike κατά 135% την πρώτη εβδομάδα, εκπλήσσοντας ακόμα και την ίδια την εταιρεία! Αυτό που σίγουρα δεν περίμεναν τα στελέχη της Nike είναι ότι η διαφήμισή τους θα γινόταν «meme»! Οι χρήστες έπαιρναν τη διαφήμιση και αντικαθιστούσαν το σύνθημα της καμπάνιας " Believe in something, even if it means sacrificing everything " με αστεία ή ανόητα slogan για να χλευάσουν άλλα δημόσια πρόσωπα.

Η διασκέδαση του κοινού μέσα από το χιούμορ είναι ένας σίγουρος τρόπος να σας προσέξουν και να αυξήσετε το brand awareness της εταιρείας σας, καθώς οι χρήστες ανταποκρίνονται και ασχολούνται περισσότερο με χιουμοριστικές αναρτήσεις παρά με εταιρικές. Τα αστεία «memes», τα GIFs και τα βίντεο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ένα χιουμοριστικό μήνυμα και έχουν μεγάλη απήχηση, ειδικά εάν ο στόχος είναι τα νεανικά κοινά. Προσέξτε όμως, γιατί όπως συμβαίνει στην κωμωδία έτσι και τα χιουμοριστικά posts χρειάζονται συγκεκριμένο timing για να έχουν απήχηση. Κάντε την έρευνα σας και μην βιάζεστε, διαφορετικά θα διακινδυνεύσετε να χαλάσετε τις σχέσεις με τα κοινά σας, όπως συνέβη με την πίτσα DiGiorno το 2014 όπου χρησιμοποίησαν την ενδοοικογενειακή βία για να κάνουν χιούμορ…



Τα έμπειρα στελέχη της Action Digital είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε τις πιο πρόσφατες τάσεις του 2019 και να απογειώσετε την επιχείρηση σας.