λοκληρώθηκε την Τρίτη 7/5 η αντεξέταση του εμπειρογνώμονα Δημήτρη Λουκαΐδη για την υπόθεση της Focus από τους δικηγόρους υπεράσπισης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. Η δίκη συνεχίζεται την Τετάρτη 8/5, στις 09:00.Κατά τη σημερινή (Τρίτη 7/5) δικάσιμο οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν ερωτήσεις και υποβολές στον μάρτυρα αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τις, κατά τους ίδιους, παραλείψεις και τα κενά της έρευνας που διεξήγαγε, κάτι που όπως επιχειρηματολόγησαν οδήγησε την έκθεσή του να καταλήξει σε λάθος συμπεράσματα, υποβολές που ο εμπειρογνώμονας απέρριψε.Ο δικηγόρος Ανδρέας Χαβιαράς ρώτησε τον μάρτυρα κατά πόσο γνώριζε ότι είχαν συναφθεί παρόμοιες συμβάσεις που προέβλεπαν “profit sharing” (διαμοιρασμό των κερδών) μεταξύ της τράπεζας και άλλων εταιρειών του ομίλου Ζολώτα, κάτι για το οποίο ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά. Υπέβαλε επίσης στον κ. Λουκαΐδη ότι τέτοιου είδους συμφωνίες γίνονταν με πελάτες της τράπεζας στους οποίους είχε μεγάλη εμπιστοσύνη, γεγονός που ο μάρτυρας δεν αμφισβήτησε.Σε άλλη ερώτηση αν τελικά το 1 εκατομμύριο είναι το “arrangement fee” ο μάρτυρας επανέλαβε ότι η πληρωμή του “arrangement fee” έγινε τον Μάρτιο και ενημέρωσε το Δικαστήριο ότι στην πραγματικότητα η πληρωμή του έγινε από προσωπικό λογαριασμό του κ. Ζολώτα στις 29 Μαρτίου 2007, ενώ όπως πρόσθεσε η πληρωμή του ενός εκατομμυρίου στον λογαριασμό της A.C. Christodoulou έγινε στις 27 Ιουλίου 2007.Από την πλευρά του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Ευστάθιος Ευσταθίου στάθηκε στο γεγονός της ύπαρξης σύμβασης για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών της A.C. Christodoulou προς την Focus, στην επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια του Χριστόδουλου Χριστοδούλου να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής φύσης και στο γεγονός ότι ο εμπειρογνώμονας στο πλαίσιο της έρευνας του δεν ασχολήθηκε με την σύμβαση αυτή, με τον μάρτυρα να επαναλαμβάνει ότι δεν διερεύνησε την σύμβαση.Αναφορά έκανε ο κ. Ευσταθίου στην κατάθεση του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εγνατία στην Ελλάδα Νικόλαου Νησωτάκη λέγοντας ότι ο ίδιος και πολλοί άλλοι μάρτυρες αναφέρουν πως από το 2009 ο κ. Φόλε τους είχε πει πως η πληρωμή του ενός εκατομμυρίου έγινε για την παροχή προς την Focus συμβουλευτικών υπηρεσιών από την A.C. Christodoulou.Ο κ. Ευσταθίου υπέβαλε στον κ. Λουκαΐδη ότι επέλεξε μαρτυρία κατ’ επιλογήν και συνέταξε την έκθεσή του, υποβολή με την οποία ο μάρτυρας διαφώνησε.Μεταξύ άλλων, ο μάρτυρας ανέφερε ότι άλλη διερεύνηση έγινε το 2009 και άλλη διερεύνηση έκανε το 2014 ο ίδιος και με πρόσβαση σε πολύ περισσότερες πληροφορίες.Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του κ. Φόλε στην παρακολούθηση της σύμβασης ο μάρτυρας επέμενε ότι τα έγγραφα δείχνουν ότι την παρακολούθηση την έκανε ο κ. Φόλε.Μετά από τη διακοπή της ποινικής δίωξης εναντίον του Ανδρέα Κιζουρίδη, κατηγορούμενοι στην υπόθεση, εκτός από τον πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλο Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.