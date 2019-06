Η υποβάθμιση, σύμφωνα με τον Moody`s, ακολουθεί την υποβάθμιση στις 14 Ιουνίου, της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της τουρκικής Κυβέρνησης στο Β1, από το Ba3, διατηρώντας παράλληλα αρνητικές τις προοπτικές.



Ο Moody`s αναφέρει επίσης ότι μείωσε το ανώτατο όριο αξιολόγησης των κρατικών ομολόγων της Τουρκίας σε ξένο νόμισμα στο Β1 από το Ba2.



Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, η υποβάθμιση των 11 εταιρειών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υποβάθμιση του αξιόχρεους της τουρκικής Κυβέρνησης και της μείωσης του ανώτατου ορίου αξιολόγησης των κρατικών ομολόγων της Τουρκίας σε ξένο νόμισμα, στο Β1.



Λόγω της μείωσης του ανώτατου ορίου αξιολόγησης κατά δύο βαθμίδες στο B1, οι εταιρείες που είχαν προηγουμένως αξιολόγηση Ba2, έχουν υποβαθμιστεί κατά δύο βαθμίδες στο Β1, σημειώνει.



Προσθέτει ότι οι περισσότερες από τις 11 εταιρείες που έχουν υποβαθμιστεί συνεχίζουν να διατηρούν συνετές οικονομικές πολιτικές, υγιείς ισολογισμούς και ισχυρά επιχειρησιακά προφίλ που περιλαμβάνουν έσοδα σε ξένο νόμισμα, σημειώνοντας ότι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των εταιρειών υποδεικνύουν υψηλότερο επίπεδο αξιολόγησης.



Ωστόσο, ο Moody’s αναφέρει ότι οι αξιολογήσεις τους περιορίζονται από το ανώτατο όριο αξιολόγησης των κρατικών ομολόγων της Τουρκίας σε ξένο νόμισμα, επειδή οι εταιρείες αυτές έχουν σημαντική έκθεση, όπως σημειώνει, στο πολιτικό, νομικό, φορολογικό και κανονιστικό περιβάλλον της Τουρκίας.



Ένα τέτοιο παράδειγμα, σύμφωνα με τον οίκο, είναι ο αυξημένος κίνδυνος λήψης κυβερνητικών μέτρων για διατήρηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας, τα οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους σε ξένο συνάλλαγμα ή να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους σε ξένο νόμισμα.



Επιπλέον, ο Moody`s θεωρεί ότι η εξασθένιση της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών με έδρα την Τουρκία αποτελεί έναν αυξανόμενο κίνδυνο για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων.



Συγκεκριμένα, ο Moody`s υποβάθμισε τις ακόλουθες επτά εταιρείες στο Β1 με αρνητικές προοπτικές: Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. (Efes), Coca-Cola Icecek A.S. (CCI), Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. (Dogan), Koc Holding A.S. (Koc Holding), Ordu Yardimlasma Kurumu (OYAK), Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines) και Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. (Tupras).



Την ίδια στιγμή, ο Moody`s υποβάθμισε την αξιολόγηση των ακόλουθων τεσσάρων εταιρειών στο B1 και έθεσε την αξιολόγησης σε αναθεώρηση για νέα υποβάθμιση: Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. (Erdemir), Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. (Ronesans), Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Turkcell) και Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. (Sisecam)



Επιπλέον η αξιολόγηση B1 της εταιρείας Petkim Petrokimya Holding A.S. (Petkim) τέθηκε σε αναθεώρηση για υποβάθμιση..