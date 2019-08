Kids Adventure Camp powered by Eurolife: εμπειρίες ζωής!

Διεξήχθηκε με μεγάλη επιτυχία για έκτη χρονιά η παιδική κατασκήνωση περιπέτειας Kids Adventure Camp powered by Eurolife. 120 παιδιά από όλη την Κύπρο συμμετείχαν σε 5 περιόδους κατασκήνωσης, ζώντας μια αξέχαστη εμπειρία ζωής μακριά από την πόλη μέσα στο δάσος με την έμπειρη επαγγελματική ομάδα της One Step Further. To Kids Adventure Camp powered by Eurolife αποτελεί μια εμπειρία ζωής για τα παιδιά ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση τους, ενθαρρύνοντάς τα να ανακαλύψουν ένα νέο μαγικό κόσμο που πιθανόν να μην ήξεραν μέχρι τώρα.

Τα παιδιά έζησαν συναρπαστικές περιπέτειες και γνώρισαν όμορφες υπαίθριες αθλητικές και άλλες δραστηριότητες με την καθοδήγηση της έμπειρης ομάδας.

Το Kids Adventure Camp powered by Eurolife αποτελεί αυθεντική εμπειρία κατασκήνωσης αφού τα παιδιά κοιμούνται σε αντίσκηνα. Η κατασκήνωση γίνεται μέσα στην πευκόφυτη φύση στο υπέροχο δάσος Αδελφοί στον ιδιωτικό περιφραγμένο χώρο του Adventure Mountain Park με ιδιωτικούς χώρους υγιεινής, εξασφαλίζοντας έτσι και την μοναδική αίσθηση και την ασφάλεια των παιδιών. Το Adventure Mountain Park βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Κυπερούντα στην περιοχή Μαδαρή του δάσους Τροόδους.

Τα παιδιά συμμετείχαν φέτος σε τόσες πολλές υπαίθριες δραστηριότητες, αφού πέρα από το σταθερό πρόγραμμα η ομάδα δεν επαναπαύεται και κάθε χρόνο παρουσιάζει νέες δραστηριότητες στη φύση! Στήσιμο αντισκήνων και οργάνωση καταυλισμού, περπάτημα στο βουνό, αναρρίχηση βράχου και καταρρίχηση με σχοινιά, προσανατολισμός στη φύση, κολύμβηση, ορεινό τρέξιμο, laser tag, γυμναστική στη φύση, βραδινή πορεία και παρατήρηση αστερισμών, τέχνη και τόσα πολλά άλλα, το πρόγραμμα είναι γεμάτο συνεχώς και αυτό είναι που ενθουσιάζει τα παιδιά. Δοκιμάζοντας τόσες πολλές δραστηριότητες τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπουν τη φύση και την τόσο απαραίτητη επαφή με αυτή, μια αγάπη που διατηρούν για όλη τους της ζωή!

Στην κατασκήνωση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στη διατροφή. Τα παιδιά ακολουθούν υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και τα φαγητά ετοιμάζονται με σπιτική φροντίδα. Το εβδομαδιαίο μενού βασίζεται στην κυπριακή κουζίνα και έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με εγκεκριμένο διατροφολόγο.

Η κατασκήνωση διοργανώνεται από τη One Step Further, μια εταιρεία με εξειδίκευση στις υπαίθριες δραστηριότητες που στόχο έχει να φέρει τους ανθρώπους κοντά στη φύση και να τους προσφέρει αξέχαστες στιγμές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Θα σας περιμένουμε στο Kids Adventure Camp powered by Eurolife 2020! Γιατί, #allkidscan