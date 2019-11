Δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο και στη Μαλαισία ρεζιλεύουν την Κύπρο - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως 'ο απατεώνας αυτός, εξασφάλισε την κυπριακή υπηκοότητα, με την υποστήριξη του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου Β'. Αναφορά γίνεται και στην δήλωση του προέδρου Αναστασιάδη, πως πιθανόν το διαβατήριο να ανακληθεί.

Στο δημοσίευμα, γίνεται επίσης λόγος για την αποκάλυψη της εφημερίδας «Πολίτης», πως ο Jho Low ζήτησε και εξασφάλισε το διαβατήριο μέσω του Κυβερνητικού Προγράμματος Επενδύσεων Κύπρου με τη βοήθεια του Αρχιεπισκόπου.

Σε άλλο δημοσίευμα της ίδιας σελίδας, γίνεται λόγος για την Κύπρο και το γεγονός πως τράβηξε πάνω της την παγκόσμια προσοχή αφού ο Jho Low χρησιμοποίησε το «χρυσό διαβατήριο» του για να αγοράσει την κυπριακή ιθαγένεια.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ένας από τους εκπροσώπους του καταζητούμενου επιχειρηματία, ανέφερε πως ο Jho Low, βρήκε άσυλο σε μια χώρα «που ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της Ενωμένης Παγκόσμιας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».

Σε άλλο Μαλαισιανό δημοσίευμα, παραλληλίζεται ο χαρακτήρας του απατεώνα Jho Low, με αυτόν του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στην ταινία του Hollywood, “Catch me if you can”, θέλοντας να δώσει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ο Μαλαισιανός απατεώνας ξεφεύγει από τις Αρχές.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως η Κύπρος θα ανακαλέσει το διαβατήριο του και πως πρέπει να ενεργοποιηθεί μια διεθνή ομάδα διακεκριμένων ερευνητών για να εργαστεί σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο, για να συλληφθεί ο Jho Low.

Και τα δημοσιεύματα κατά της χώρας μας δεν τελειώνουν εδώ. Οι “Financial Times” στέκονται στο γεγονός πως, η Κύπρος «φαίνεται να έκανε τα στραβά μάτια» στο παρελθόν του Low, εξασφαλίζοντας του ασφαλές καταφύγιο στην Ευρώπη.

Συνεχίζοντας το δημοσίευμα αναφέρει πως ο 38χρονος επιχειρηματίας, απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητά του τον Σεπτέμβριο του 2015 και τον ίδιο μήνα αγόρασε ένα ακίνητο αξίας 5 εκατ. στην Αγία Νάπα (επικαλούνται την αποκάλυψη του "Πολίτη").

Και δεν σταματά εδώ το ρεζίλεμα. Στο ίδιο άρθρο θέτονται ερωτήματα για τις κυπριακές Αρχές, αφού όπως τονίζεται «οι αιτούντες κανονικά υποχρεούνται να διαμένουν στη χώρα για τουλάχιστον επτά χρόνια, καθώς και να αγοράσουν ακίνητα αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Η παράκαμψη των κανονισμών για έκδοση διαβατηρίου σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως φαίνεται να συνέβη στην περίπτωση του κ. Low, απαιτεί ειδική απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της χώρας».

Θέτονται επίσης ερωτήματα για τον ρόλο του Αρχιεπίσκοπου, αφού σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ίδιος πρότεινε τον 38χρονο για την ιθαγένεια.

Να σημειωθεί ότι ο «Πολίτης» την Τρίτη (05/11) υπό τον τίτλο «Ιερή επιταγή 300.000 ευρώ με την πολιτογράφηση» γράφει ότι ο Μαλαισιανός Jho Taek Low εξέδωσε επιταγή 300.000 ευρώ εις πίστη της Αρχιεπισκοπής στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, οπότε και εκδόθηκε και το διαβατήριο του "μετά από την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου προς τον τότε Υπουργό Εσωτερικών".