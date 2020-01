Η Mastercard ανακοινώνει την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Priceless Planet Coalition, σε συνεργασία με γνωστές εταιρείες

Η Mastercard ανακοινώνει τη δημιουργία της πρωτοβουλίας Priceless Planet Coalition, μίας πλατφόρμας με στόχο την ενίσχυση των ενεργειών εταιρικής βιωσιμότητας και την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.



Σε συνεργασία με εταίρους που μοιράζονται τη δέσμευση για ένα θετικότερο αντίκτυπο στο κοινό καλό, η πρωτοβουλία “Priceless Planet Coalition” δεσμεύεται για τη φύτευση 100 εκατομμυρίων δέντρων μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Ιδρυτικά μέλη της πρωτοβουλίας αποτελούν εταιρείες όπως η Citibank, Santander UK, IHS Markit, bunq, Saks Fifth Avenue, L.L. Bean, New York Metropolitan Transport Authority, Transport for London, και American Airlines, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες.



Η επένδυση σε ενεργειακά αποδοτικούς χώρους εργασίας, καθώς και η συμβολή στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η εμβέλεια της ευθύνης των επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να εκτείνεται πέρα από τις δράσεις που οι ίδιες υλοποιούν. Η Mastercard πιστεύει πως ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει ακόμα περισσότερο, ενισχύοντας τον αντίκτυπο των ενεργειών του, τόσο μέσα από συνέργειες, όσο και μέσα από την άμεση εμπλοκή των καταναλωτών στις δράσεις του.



«Ανεξάρτητα από την ταυτότητα ή την ιδιότητα του καθενός, η κλιματική αλλαγή μας επηρεάζει όλους. Όμως, ο μεγαλύτερος αρνητικός αντίκτυπος του φαινομένου είναι κυρίως προς όσους είναι κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτοι. Η εποχή που απλώς αγνοούσαμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα έχει πλέον περάσει. Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια ουσιαστική αλλαγή και να δημιουργήσουμε καλύτερη προοπτική για το μέλλον μας, πρέπει επιχειρήσεις και καταναλωτές να σχηματίσουμε μία κοινή πορεία για την επίτευξη ενός κοινού στόχου» σημείωσε ο Ajay Banga, President & Chief Executive Officer της Mastercard.



«Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε στην επίτευξη της αλλαγής αυτής. Έχουμε δημιουργήσει ένα αξιόλογο δίκτυο επικοινωνίας και συνεργατών. Η ενεργοποίηση του δικτύου αυτού, με τη μορφή της πρωτοβουλίας Priceless Planet Coalition, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος» συμπλήρωσε.



Οι εταίροι της πρωτοβουλίας έχουν θέσει, εδώ και καιρό, ως βασική προτεραιότητα των δράσεων τους την αειφόρο ανάπτυξη. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου, όπου μέσα από τη συνεργασία θα ενισχύονται τα αποτελέσματα και ο θετικός αντίκτυπος των δράσεων, με απώτερο στόχο την ωφέλεια ολόκληρου του οικοσυστήματος.



Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις δικές τους στρατηγικές βιωσιμότητας, αλλά παράλληλα θα συνεργάζονται με όλο το δίκτυο της πρωτοβουλίας Priceless Planet Coalition για την πραγματοποίηση κοινών δράσεων. Μία από τις πρώτες δράσεις του δικτύου θα ενθαρρύνει τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ανταμείβοντας κάθε επιβάτη για τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών με την φύτευση ενός δέντρου. Η συγκεκριμένη δράση θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε πόλεις που δραστηριοποιούνται οι εταίροι ανά τον κόσμο, όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, η Στοκχόλμη, το Ελσίνκι, η Άγκυρα, η Βαρκελώνη, και άλλες. Παράλληλα, εταιρείες συνεργαζόμενες με τη Mastercard, θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στις δράσεις του Priceless Planet Coalition που διενεργούνται παγκοσμίως.



Παράλληλα, για να μπορέσει να ηγηθεί των προσπαθειών δενδροφύτευσης, η Mastercard έχει συνάψει συνεργασίες με δύο παγκόσμιους περιβαλλοντικούς οργανισμούς, την Conservation International και το World Resources Institute (WRI). Οι δύο αυτοί οργανισμοί επιλέχθηκαν τόσο με βάση την επιστημονική και ολιστική τους προσέγγιση στο ζήτημα της δενδροφύτευσης, όσο και για τις επιτυχημένες δράσεις που έχουν υλοποιήσει.



Τέλος, προκειμένου να διασφαλίσει πως οι προσπάθειές της θα έχουν τον καλύτερο δυνατό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση του προβλήματος, η Mastercard έχει προχωρήσει στη σύσταση μίας ειδικής συμβουλευτικής επιτροπής. Ρόλος της επιτροπής είναι η ενημέρωση και καθοδήγηση των προγραμμάτων των δράσεων της πρωτοβουλίας, αντλώντας οφέλη από τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα και συμπεράσματα.