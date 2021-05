Μαύρα πένθιμα σύννεφα πάνω από την οικογένεια της Μαρία Μενούνος – Δύσκολες ώρες

Δύσκολες ώρες βιώνει η Μαρία Μενούνος καθώς ανήμερα του Πάσχα, έφυγε από την ζωή η μητέρα της.

Aνακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ότι η μητέρα της δεν τα κατάφερε τελικά κι άφησε την τελευταία πνοή. H Μαρία Μενούνος έγραψε: «RIP mom. 💔 god loved her so much he took her on greek easter. Χριστός ανέστη μαμά» ενώ στην φωτογραφία αγκαλιάζει σφιχτά την μητέρα της στο κρεβάτι.

Η Litsa Menounos τα τελευταία τέσσερα χρόνια έπασχε από μία σπάνια μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο κι έδινε μία ισχυρή μάχη για να τα καταφέρει με την Μαρία Μενούνος να στέκεται πάντα στο πλευρό της σε υατόν τον αγώνα.