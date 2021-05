H Gnomi Integrated Communications είναι το Social Media Agency οf the Year και Performance Agency of the Year των φετινών Cyprus Digital Marketing Awards

Αν και το 2020 ήταν μια χρονιά με μεγάλες προκλήσεις για την κυπριακή διαφήμιση αλλά και τον διεθνή χώρο Επικοινωνίας, φάνηκε ότι η online Επικοινωνία σε πολλές περιπτώσεις λειτούργησε και ως σωτήρας για πολλά brands, εγχώρια και διεθνή.

Για τη Gnomi Integrated Communications δεν χρειάζονται συστάσεις, αφού πρόκειται για μία εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Επικοινωνίας στην Κύπρο για πάνω από 50 χρόνια, με πολλαπλές αξιοσημείωτες και βραβευμένες δουλειές στο ενεργητικό της, καθώς και πολλά σημαντικά τοπικά και διεθνή brands στο πελατολόγιό της.

Το 2020 κατάφερε λοιπόν και πάλι να θέσει ψηλά τον πήχη της δημιουργικότητας και να κρατήσει υψηλή την απόδοση των brands που διαχειρίζεται, γεγονός που οδήγησε στην κατάκτηση των περισσότερων βραβείων στα φετινά Cyprus Digital Marketing Awards - 2 Grand Awards - Social Media Agency οf the Year και Performance Agency of the Year καθώς και 3 Gold, 3 Silver και 5 Bronze.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία βραβεύθηκε με 3 Golden Awards στις κατηγορίες Best Use of Video in Social Media, Best Digital Multi-Channel Campaign και Βest Omnichannel Campaign (including non-Digital) για την καμπάνια «Δεν είναι παραμύθι» για Lidl Cyprus, με 3 Silver Awards στις κατηγορίες Best of Facebook Family of Apps-Communication, Best Social Media Strategy for Sales, Best Use of Influencers και πάλι για τη Lidl Cyprus, και με 5 Bronze στις κατηγορίες: Best Use of Video in Social Media για την καμπάνια Digital Services και Best Display Campaign της Ancoria Bank, Best Digital Multi-Channel Campaign για την καμπάνια αντιμετώπισης της COVID-19 της Cyta, Best Programmatic Campaign για την καμπάνια «Αυστηρώς Ακατάλληλο» των προγραμμάτων Youth από τη Cyta και Best Paid Social Campaign για τη Lidl Cyprus.

Ο Μάριος Ιωάννου – Γενικός Διευθυνής της εταιρίας δήλωσε χαρακτηριστικά: “Ο τελευταίος χρόνος ήταν για όλους γεμάτος προκλήσεις. Πέρα από το να προστατεύσουμε την υγεία μας, καλεστήκαμε να ανταποκριθούμε σε συνθήκες πρωτόγνωρες, να συνεργαστούμε με τρόπους διαφορετικούς, καθώς και να πάρουμε κρίσιμα ρίσκα και αποφάσεις. Kοινός στόχος με τους πελάτες μας ήταν τα brands, όχι μόνο να βγουν όσο γίνεται αλώβητα, αλλά ακόμα πιο ενδυναμωμένα, ώριμα, ευέλικτα, δημιουργικά, και ακόμα πιο relevant με τα κοινά τους και τους νέους καιρούς που διανύουμε.

Αφιερώνουμε λοιπόν τις διακρίσεις αυτές στην όμορφη και δημιουργική συνεργασία με τους πελάτες και συνεργάτες μας, στη θετική ενέργεια, στο ομαδικό πνεύμα που μοιραζόμαστε και στα ανοικτά μυαλά των ομάδων μας που όταν ενώσουν δυνάμεις καταφέρνουν πάντα περισσότερα!



Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και υποσχόμαστε ότι αυτές οι διακρίσεις θα λειτουργήσουν σαν έμπνευση για τις επόμενες κοινές μας επιτυχίες!»