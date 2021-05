ΚΟΣΜΟΣ - Εμβόλιο Κορωνοϊού: 8 μηνών βρέφος, το νεότερο εμβολιασμένο άτομο.

Την περασμένη Τετάρτη ο μικρός Νεορκέζος έβαλε και την δεύτερη δόση του εμβολίου της Phizer στα πλαίσια δοκιμής του για τις ηλικίες 6 μηνών έως 5 ετών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο εμβολιασμός έγινε σε ένα από τα 4 μεγάλα νοσοκομεία των ΗΠΑ που ασχολούνται με την συγκεκριμένη μελέτη ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι η μόνη χώρα που έχει προχωρήσει σε δοκιμή του εμβολίου σε τόσο μικρή ηλικιακή ομάδα.

Οι γονείς του που είναι και γιατροί στο επάγγελμα δήλωσαν «Αισθανόμαστε και οι δύο πως είναι σημαντικό να τελειώνουμε με την πανδημία και ο γρηγορότερος και ασφαλέστερος τρόπος είναι να εμβολιαστούμε»

Αναμένεται η αιματολογική εξέταση προκειμένου να φανεί κατά πόσο έχει αποκτήσει αντισώματα ενώ μέχρι τώρα δεν φέρει κανένα αρνητικό σύμπτωμα.

