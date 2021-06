Κορυφαίος αστροφυσικός εξηγεί γιατί τα βίντεο με UFO δεν τον εντυπωσιάζουν

Διακεκριμένος καθηγητής αστροφυσικής έγραψε πρόσφατα ένα άρθρο για όλον αυτό τον ντόρο που γίνεται με τις θεάσεις ΑΤΙΑ από το προσωπικό του αμερικανικού Ναυτικού, αλλά και την πολυαναμενόμενη έκθεση του Πενταγώνου που θα δημοσιευτεί μέσα στο καλοκαίρι.

Γιατί τα βίντεο με τα UFO δεν εντυπωσιάζουν τον κορυφαίο αστροφυσικό

Τέτοια βίντεο με παράξενα αντικείμενα να εκτελούν απόκοσμες μανούβρες έχουμε πλέον αρκετά και τώρα μάλιστα κανείς δεν τα διαψεύδει.

2019 US Navy warships were swarmed by UFOs; here's the RADAR footage that shows that. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / this is corroborative electro-optic data demonstrating a significant UFO event series in a warning area off San Diego. pic.twitter.com/bZS5wbLuLl