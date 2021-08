«Στα μάτια των Ταλιμπάν, οι γυναίκες δεν είναι ζωντανά, ανθρώπινα όντα, παρά κρέας και σάρκα για ξυλοδαρμό», είπε η Khatera, που ζει πλέον στο Δελχί, στον ινδικό σταθμό News 18.

Την τύφλωσαν οι Ταλιμπάν και λέει πως ταΐζουν τα σκυλιά με σώματα γυναικών

Η 33χρονη μητέρα 5 παιδιών περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια των Ταλιμπάν, λέγοντας μάλιστα πως την έδωσε στους φονταμενταλιστές ο ίδιος της ο πατέρας. Πρώην μαχητής των Ταλιμπάν και ο ίδιος, δεν έβλεπε με καθόλου καλό μάτι το γεγονός ότι η κόρη του εργαζόταν και ήταν μάλιστα αστυνομικός.

Ως τιμωρία, οι Ταλιμπάν την πυροβόλησαν 8 φορές και την τύφλωσαν πέρυσι. Ο πατέρας της είχε δώσει στους Ταλιμπάν αντίγραφο της ταυτότητάς της και τη μέρα που την έπιασαν, της είχε τηλεφωνήσει για να μάθει πού ακριβώς βρισκόταν η τραγική γυναίκα.

