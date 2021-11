Το CIIM συμμετείχε και φέτος στην Εκστρατεία Καθαρισμού Let’s do it Cyprus, καθαρίζοντας δύο πάρκα, γειτονικά στις εγκαταστάσεις του.



Το Let’s do it Cyprus! αποτελεί μέρος της καμπάνιας Let’s Do It! World, μίας παγκόσμιας εκστρατείας καθαρισμού, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές περιοχές του κόσμου από σκουπίδια. Ταυτόχρονα, αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο εθελοντικό πρόγραμμα που έχει οργανωθεί ανά το παγκόσμιο.



Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση αλλά και η ενεργή συμμετοχή του κοινού σε θέματα που αφορούν την προστασία, διατήρηση και αειφόρο διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Κύπρο. Η εκστρατεία Let’s Do It! δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2012, μετρώντας πέραν των 180 χιλιάδων εθελοντών, και απαλλάσσοντας την Κύπρο από τόνους σκουπιδιών, που βρίσκονται στους δρόμους, στις πόλεις και στο φυσικό περιβάλλον του τόπου μας! Η εκστρατεία «Let’s Do It! Cyprus» αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική δράση που πραγματοποιείται στο νησί μας.



Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος είναι στο #stoxerisou #letsdoitcyprus2021