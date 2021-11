Squid Game: Έρχεται δεύτερη σεζόν – Βρίσκεται ήδη στη διαδικασία σχεδιασμού

Η σειρά-φαινόμενο του Netflix, "Squid Game" θα επιστρέψει στις οθόνες μας. Η παγκόσμια επιτυχία του πρώτου κύκλου επεισοδίων, όπως ο ίδιος ο σκηνοθέτης και δημιουργός της δήλωσε, η αγάπη του κόσμου δεν του άφησε άλλη επιλογή.

"Υπήρξε τόση πίεση, τόσο μεγάλη ζήτηση και τόση αγάπη για μια δεύτερη σεζόν", ανέφερε στο Associated Press ο Hwang Dong-hyuk το βράδυ της Δευτέρας.

"Βρίσκεται στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή. Είμαι στη διαδικασία σχεδιασμού. Αλλά πιστεύω είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πω πότε ή πως θα συμβεί", εξήγησε ο ίδιος αναφορικά με το περιεχόμενο του επερχόμενου κύκλου.

Παρ' όλα αυτά ο σκηνοθέτης δεσμεύτηκε για την συμμετοχή του Gi-hun. "Σας υπόσχομαι, θα κάνει κάτι για τον κόσμο".

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο ίδιος είχε αναφέρει για το νόημα πίσω από το "Παιχνίδι του Καλαμαριού": "Ήθελα να γράφω μια ιστορία, αλληγορία της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας. Κάτι που να απεικονίζει τον ακραίο ανταγωνισμό της ζωής. Ήθελα όμως, να χρησιμοποιήσω ως χαρακτήρες ανθρώπους που όλοι έχουμε συναντήσει στην πραγματική ζωή. Τα παιχνίδια που διάλεξα είναι εξαιρετικά εύκολα και κατανοητά, ώστε ο τηλεθεατής να μπορεί να επικεντρωθεί στους χαρακτήρες -από το να προσπαθεί να ερμηνεύσει τους κανόνες".

