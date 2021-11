Γιος αποκεφάλισε τη μητέρα του γιατί πίστευε ότι «ήταν ο διάβολος» – Έκοψε το πτώμα της σε 11 κομμάτια

Ο Ernest Grusza, 41 ετών, σκότωσε τη μητέρα του Wiesslawa Mierzejeska, 59, στο διαμέρισμά της στο St Ives του Cambridgeshire, προτού την κόψει σε 11 κομμάτια και τυλίξει τα μέρη του σώματός της σε μεμβράνη, όπως ανέφερε είπε στο Cambridge Crown Court.

Στη συνέχεια μπήκε αιμόφυρτος σε ένα γωνιακό κατάστημα στις 22 Φεβρουαρίου με τον καταστηματάρχη να καλεί την αστυνομία και τις αρχές να φτάνουν στο διαμέρισμα της κυρίας Mierzejeska για να ανακαλύψουν μια «εφιαλτική σκηνή».

Είχε βάλει τα μέρη του σώματος ακόμα και στο ψυγείο – Το κεφάλι ήταν στο παράθυρο

Καθώς οι αστυνομικοί έψαχναν το ακίνητο, ο Grusza ξετύλιξε μερικά από τα μέρη του σώματος, τα οποία είχε τοποθετήσει σε ένα ντουλάπι και ένα ψυγείο, και σήκωσε το κεφάλι της μητέρας του από το παράθυρο της κουζίνας. Συνελήφθη επί τόπου.

Σήμερα ο 41xronow καταδικάστηκε σε κράτηση σε ψυχιατρική κλινική για αόριστο χρονικό διάστημα βάσει του νόμου περί ψυχικής υγείας.

Ο δράστης δεν είχε επίγνωση του τι είχε κάνει

Ο δικαστής Fraser είπε: «Μια από τις πιο πειστικές αυταπάτες (του Grusza) ήταν ότι η μητέρα του ήταν ο διάβολος. Του είπε ο Θεός να τη σκοτώσει, και να τεμαχίσει το σώμα της, για να καταστρέψει τον διάβολο. Ήταν πεπεισμένος ότι θα αναστηθεί αν έριχνε αγιασμό και αίμα στα τεμαχισμένα μέλη του σώματός της».

"The court heard how Wiesslawa Mierzejeska had previously attempted to have her son sectioned under the Mental Health Act after his mental health deteriorated in January 2021, but was told "there was nothing that could be done".https://t.co/SdVRtMUoE6