Ο Μπάιντεν θα δώσει χάρη σε δύο γαλοπούλες ενόψει των Ευχαριστιών

Τα δυο πουλιά, που ονομάζονται Πίνατ Μπάτερ (δηλαδή «Φυστικοβούτυρο») και Τζέλι, παρουσιάστηκαν σε ένα σύντομο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ο Λευκός Οίκος: κάθονταν πάνω σε κρεβάτια ξενοδοχειακού στυλ, με θυρεό στα κεφαλάρια τους και στρωμένα με κατάλευκα σεντόνια.

Το 1947 ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν ήταν ο πρώτος που έλαβε ως δώρο μια γαλοπούλα από Αμερικανούς εκτροφείς. Η παράδοση συνεχίστηκε αλλά το 1963 ο Τζον Κένεντι αποφάσισε να στείλει το «δώρο» του πίσω στο αγρόκτημα από το οποίο προήλθε.



Ο Τζορτζ Χ.Ου. Μπους ήταν ο πρώτος πρόεδρος που έδωσε επισήμως χάρη σε μια γαλοπούλα στον Λευκό Οίκο, το 1989. Ο Μπαράκ Ομπάμα συνόδευε την απονομή χάριτος με αστεϊσμούς ενώ πέρσι ο Ντόναλντ Τραμπ επανεμφανίστηκε από την αυτοαπομόνωσή του, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές, για να δώσει χάρη στον Κορν, μια γαλοπούλα βάρους σχεδόν 20 κιλών.

Meet Peanut Butter and Jelly, the turkeys who will be pardoned by @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/36XjavdIlm