Μείωση καραντίνας από σήμερα 24/1 – Ποιους αφορά - Από πού να πάρετε self-test

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα Δευτέρα 24 Ιανουαρίου η μείωση της περιόδου αυτοπεριορισμού στενών επαφών, μετά και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που πάρθηκε την περασμένη Τετάρτη (19/01).

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Υπουργείου Υγείας:

Η απόφαση τίθεται σε εφαρμογή στις 24 Ιανουαρίου 2022 και τα άτομα που ήδη διανύουν τον περιορισμό τους ως στενές επαφές, θα μπορούν μετά την 10η ημέρα να αποδεσμευτούν.

Αποδέσμευση νωρίτερα από τις 10 ημέρες μπορεί να γίνει με εργαστηριακή εξέταση PCR test με αρνητικό αποτέλεσμα την 7η ημέρα από την επαφή, ή αργότερα με ιδία έξοδα.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του πρωτοκόλλου διαχείρισης των στενών επαφών επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού COVID19 υποχρεούνται να αυτοπεριοριστούν:

• άτομα που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού,

• άτομα που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και έχει παρέλθει η περίοδος των 7 μηνών,

• άτομα που δεν ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα (διδοσικό εμβόλιο)

• άτομα που νόσησαν και έχει παρέλθει η περίοδος των 90 ημερών.

Νέα παρτίδα self-test στα φαρμακεία – Ανοίγει ο κύκλος για τη 2η συσκευασία – Ποιοι οι δικαιούχοι

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει πως η δωρεάν διάθεση της 1ης συσκευασίας των self test από τα Φαρμακεία συνεχίζεται και οι πολίτες μπορούν να την παραλάβουν μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2022, ενώ η διάθεση της 2ης συσκευασίας θα αρχίσει από τις 25 Ιανουαρίου 2022.

Δικαιούχοι είναι όσοι πολίτες έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα με δύο δόσεις για τα διδοσικά εμβόλια και μία δόση για το μονοδοσικό εμβόλιο ή έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση εμβολίου και είναι επίσης δικαιούχοι του ΓεΣΥ.

α) Δικαιούχοι του ΓεΣΥ θα παραλαμβάνουν τα self test, από τα συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ φαρμακεία, με την προσκόμιση αποδεικτικού ταυτοποίησης.

• Η συσκευασία περιλαμβάνει πέντε self test και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία αυτοβούλως να διενεργήσουν την εξέταση, για να διαπιστώσουν εάν είναι θετικοί στον κορωνοϊό SARS-CoV-2.

• Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Προσωπικό τους Ιατρό, για να τους παραπέμψει για εξέταση PCR στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας της επαρχίας διαμονής τους.

β) Οι πολίτες που δεν είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, αλλά έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα στην Κύπρο, είτε ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα και είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, μπορούν να παραλάβουν τη συσκευασία που θα περιέχει τα πέντε self test από τα πιο κάτω σημεία:

Λευκωσία

καθημερινά από 10:30 π.μ μέχρι τις 13:00 μ.μ Παλαιό Νοσοκομείο Λευκωσίας Λεωφόρος Νεχρού, Άγιος Ανδρέας, Τ.Τ. 1102, Λευκωσία

Λεμεσός

καθημερινά από 12μ.μ μέχρι τις 13:00 μ.μ Κέντρο Μητρότητας, Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού Λεοντίου Α’ 188, Τ.Τ. 3022, Λεμεσός

Λάρνακα

καθημερινά από 10:30 π.μ μέχρι τις 13:00 μ.μ Κέντρο Μητρότητας, Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 40, Λάρνακα, 6021

Πάφος

καθημερινά από 10:30 π.μ μέχρι τις 13:00 μ.μ Κέντρο Μητρότητας, Γενικό Νοσοκομείο Πάφου Αχέπανς 8026, Τ.Τ.8100, Πάφος

Αμμόχωστος

καθημερινά από 10:30 π.μ μέχρι τις 13:00 μ.μ Κέντρο Μητρότητας, Κέντρο Υγείας Αμμοχώστου Χρίστου Κκέλη 25, Τ.Τ. 5310, Παραλίμνι

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Συντονισμού Ιατρείων Δημόσιας Υγείας στο email: [email protected] στέλνοντας τα στοιχεία ταυτοποίησής σας (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης και επαρχία), καθώς και μια φωτογραφία του θετικού σας self-test.

Οδηγίες για τη διενέργεια του τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, μπορείτε να βρείτε εδώ.