Χάος στον Καναδά μετά την απόφαση για υποχρεωτικό εμβολιασμό - Φυγαδεύτηκε σε μυστική τοποθεσία ο πρωθυπουργός Τριντό

Με τη συμμετοχή 50 χιλιάδων φορτηγατζήδων συνεχίστηκε και σήμερα η τεράστια κινητοποίηση των πολιτών στην καναδική πρωτεύουσα ενώ ο Φιλελεύθερος Τζάστιν Τριντό και η οικογένειά του εγκατέλειψαν την Οτάβα, όπως ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο CBC, όταν οι διαδηλωτές έφτασαν στο κατώφλι του πρωθυπουργικού γραφείου.

Trucks rolled into Canada's capital Ottawa to stage a massive protest against Prime Minister Justin Trudeau's COVID-19 vaccine mandates in front of parliament https://t.co/dL1vgluXfy pic.twitter.com/3VUmpqu35K

Το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι δεν σχολιάζει θέματα ασφαλείας. Το κίνημα «κονβόι της Ελεθερίας» που έστειλε σε μυστικό καταφύγιο τον Τριντό και την οικογένειά του, πυροδοτήθηκε από την εντολή υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους φορτηγατζήδες που περνούν τα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά, η οποία εφαρμόστηκε από τη φιλελεύθερη κυβέρνηση του Καναδού πρωθυπουργού στις αρχές του μήνα.

Αναστατωμένοι με το νέο μέτρο που απαιτούσε από τους ανεμβολίαστους Καναδούς φορτηγατζήδες που περνούν τα σύνορα των δύο χωρών να μπαίνουν σε καραντίνα μόλις επιστρέφουν στην πατρίδα τους, μία ομάδα φορτηγατζήδων και συντηρητικών ομάδων άρχισε να οργανώνει την κίνηση που ξεκίνησε στον δυτικό Καναδά.

CANADA - Truckers against medical discrimination. This convoy is now heading to Ottawa and is 70km long,



We stand with you Canada. #NoVaccinePassports #NoMandatoryVaccines #Covid_19 pic.twitter.com/pYGQI6mTty