«Τυχερό» μωρό γεννήθηκε στις 22/2/22 στις 2:22 στο δωμάτιο 2

Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένα ζευγάρι στην Βόρεια Καρολίνα – η Άμπερλι και ο Χανκ Σπίαρ – έγιναν γονείς σε αυτήν την ξεχωριστή παλίνδρομη ημερομηνία. Η κορούλα τους, όπως μετέδωσε το Fox News, ήρθε στον κόσμο στις 22/2/22 στις 2:22 το πρωί, στο δωμάτιο νο.2 του Ιατρικού Κέντρου του Μπέρλνγκτον.

Ανακοίνωση για αυτή την σημαδιακή γέννηση έβγαλε και το δίκτυο νοσοκομείων Cone Health, αναφέροντας ότι οι Σπίαρς αποφάσισαν να ονομάσουν το νεογέννητο κοριτσάκι τους Τζούντα.

Today is an extra special “twos-day” for this newborn and her family! Judah Grace Spear was born on 2/22/22 at 2:22 a.m. at Alamance Regional Medical Center – in labor and delivery room 2! (1/3) pic.twitter.com/4t15siWeRY